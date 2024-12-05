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УФСИН

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2024
Протоирей освятил омскую тюрьму, чтобы повлиять на работников и заключенных
Обряд освящения прошел в следственном изоляторе №1 УФСИН.
5 декабря, 13:29
Держались за руки и обменялись кольцами. В омской колонии поженились заключенные
22 октября, 08:10
В Омской области назначен новый и. о. начальника исправительной колонии № 4
11 октября, 09:35
«Место, куда лучше не попадать». История самой известной омской колонии ИК-6
10 октября, 05:29
«Не дай бог никому там побывать»: рейтинг исправительных колоний Омской области
9 октября, 03:53
Успешно защитил диплом. Омский заключенный выучился на менеджера
Мужчина занимался дистанционно. В этом году он защищал диплом, который полностью написал сам.
28 сентября, 13:10
Смена статуса. Сергей Балдин окончательно занял пост главы омского УФСИН
1 сентября, 08:44
Пушистые стражи закона. Щенки из омского УФСИН будут служить в Оренбургской области
21 августа, 13:38
Больше не врио. В омской исправительной колонии №7 назначили начальника
20 августа, 12:02
Владимир Путин назначил нового главу УФСИН по Омской области
7 августа, 13:24
Не обращался в уполномоченные органы. Омич впервые получил паспорт в 26 лет
В Омске сотрудники УФСИН и миграционной службы помогли получить паспорт 26-летнему осужденному.
20 июля, 10:08
Без «Черных дельфинов»: новый глава омского УФСИН не будет переименовывать колонии
Сергей Балдин сообщил, что сохранит действующий управленческий состав в ведомстве.
14 марта, 13:19
Омское УФСИН возглавил экс-начальник «Черного дельфина»
Полковник внутренней службы Сергей Балдин занял новую должность сегодня, 12 марта.
12 марта, 08:13
Дамы прекрасны везде. В Омске выбрали самых красивых и талантливых осужденных
Для заключенных женщин проводят конкурс, участницами которого становятся осужденные по всей России.
2 февраля, 12:52
Экс-глава омского УФСИН Константин Книс стал советником губернатора
27 января, 13:23
2023
Без начальства. Врио главы омского УФСИН стал 42-летний полковник Алексей Турбанов
6 декабря 2023, 11:59
Для омских колоний закупят оборудование для видеоконференций по программе вооружения
4 декабря 2023, 06:39
Продолжительно болел. Скончался ветеран омского УФСИН Константин Сенокосов
Прощание с ушедшим состоится в ближайшее время, о чем сообщили в местном УФСИН.
22 ноября 2023, 06:23
В омском поселке Осташково ликвидируют колонию-поселение № 13
КП № 13 была создана в 1994 году на базе лечебно-трудового профилактория.
23 октября 2023, 07:20
Бывший омский губернатор Александр Бурков официально устроился на «Уралвагонзавод»
18 октября 2023, 07:36

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