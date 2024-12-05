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Паспорт

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2024
Словацкий тренер Подконицки останется в штабе «Авангарда» после прихода Буше
Временно исполняющий обязанности наставника команда уверен, что главный акцент в «Авангарде» будет сделан на скоростной хоккей.
5 декабря, 03:41
Стало известно, паспорт какого государства дает безвизовый въезд в 195 стран
Самым «сильным» проездным документом в мире признан паспорт Сингапура, по нему можно совершать безвизовые поездки в 195 стран.
24 июля, 11:04
Не обращался в уполномоченные органы. Омич впервые получил паспорт в 26 лет
В Омске сотрудники УФСИН и миграционной службы помогли получить паспорт 26-летнему осужденному.
20 июля, 10:08
В Омске 16 нелегальных мигрантов отправились служить в армию по контракту
5 июля, 11:39
Путешествия по миру: омичи все чаще берут с собой за границу собак и кошек
18 мая, 12:23
Ищут контролера. В Омске объявили тендер на поиск сотрудника в общественный транспорт
1 февраля, 14:00
Омичам рассказали, что теперь перевозить детей через границу станет сложнее
31 января, 12:01
Омичам объяснили, что делать, если «Горгаз» требует заключить договор на обслуживание
30 января, 04:43
Омские школьники смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. Объясняем почему
Для учащихся тех школ, которые будут закрыты на капитальный ремонт, будет предоставляться льгота на проезд, согласно постановлению мэра Омска.
26 января, 03:20
2023
Виталий Хоценко вручил паспорта 14 активным школьникам Омской области
Это произошло сегодня, 12 декабря, в День Конституции.
12 декабря 2023, 11:03
Конкурсный отбор. В Омской области ищут главного архитектора региона
24 ноября 2023, 06:31
Смерть омича от бешенства, приговор экс-замминистра Степановой, скандал с МТС
19 ноября 2023, 10:14
Омичи рассказали, какие вещи чаще всего теряют в путешествиях
Каждый второй житель Омска признался, что терял на отдыхе личные вещи.
27 сентября 2023, 08:46
Как и где в Омске оформить биометрический загранпаспорт на 10 лет
23 июня 2023, 11:43

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