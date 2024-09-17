gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Документ

Выбрать дату
2024
Построены в середине прошлого века. В Омске признали аварийными два жилых дома
17 сентября, 09:33
«Вуз теряет деньги». В ОмГУ отменили скидку за перезачет академической разницы
16 сентября, 06:00
Не обращался в уполномоченные органы. Омич впервые получил паспорт в 26 лет
В Омске сотрудники УФСИН и миграционной службы помогли получить паспорт 26-летнему осужденному.
20 июля, 10:08
2023
В Омской области назначили замначальника государственно-правового управления
18 декабря 2023, 06:43
Неудачная афера. Житель Омской области понесет наказание за махинации с документами
16 ноября 2023, 13:49
Без права на нижнюю полку. Какие нововведения ждут пассажиров РЖД в следующем месяце
30 августа 2023, 14:20
Сотрудникам бюджетных учреждений Омска позволили работать у нескольких работодателей
Документ с приказом министерства безопасности был опубликован на портале правовой информации и вступил в силу 23 августа.
25 августа 2023, 03:34
2022
С начала года жители одного из регионов Сибири оформили почти 35 тыс загранпаспортов
Жители Кузбасса стали чаще подавать заявление на выдачу загранпаспортов, при этом некоторые сибиряки не забирают готовые документы.
3 ноября 2022, 08:41
Президент Путин подписал указ о введении частичной мобилизации в России
21 сентября 2022, 07:01

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика