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Пожар с погибшими

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2024
Смертельный пожар, заледеневший самолет и падение с моста. Омск сегодня
4 декабря, 14:29
Из-за крупного пожара в Центральном округе без газа остались 800 омичей
Министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко поделился подробностями крупного пожара на 19-й Линии, по предварительной информации, воспламенение случилось после разгерметизации подземного газопровода.
20 июля, 13:58
Проверяйте проводку. В Омской области при пожаре погибли два человека
Пока неизвестно, кто именно погиб в огне.
16 июля, 12:22
О пострадавших неизвестно. Пожар в Омском районе уничтожил несколько хозпостроек
11 апреля, 08:09
2023
Курение убивает. Стало известно, сколько омичей стали жертвами непотушенных сигарет
В управлении МЧС России по Омской области рассказали, что сигареты не только портят здоровье, но и являются частой причиной пожаров.
28 сентября 2023, 10:31
В Омске возбудили уголовное дело об убийстве женщины, тело которой нашли после пожара
29 мая 2023, 11:14
Появились фото с ночного пожара в Москаленках, где задохнулись молодая мать с дочерью
По данным специалистов, смерть наступила от отравления угарным газом.
19 мая 2023, 04:36
Смерть детей в Называевске, взрыв авто Прилепина и тайны сноса деревьев. Омск сегодня
6 мая 2023, 14:50
Стала известна вероятная причина смерти подростков при пожаре в Называевске
Нескольким мальчикам удалось спастись, двое — остались в доме.
6 мая 2023, 08:18
130 человек погибли за год на пожарах в Омской области
В областном ГУ МЧС подводят печальные итоги ушедшего 2022-го.
1 января 2023, 08:38
2022
Срочно. В Омске в пожаре сгорела семья с трехлетним ребенком
28 декабря 2022, 16:17
В Омской области в день МЧС в пожаре погиб пенсионер
28 декабря 2022, 10:22
Визит генпрокурора Краснова в Омск, массовые взрывы газа, подготовка к Новому году
11 декабря 2022, 08:02
В омском Минздраве рассказали о состоянии семьи после пожара
Пока останутся в больнице. Минздрав Омской области рассказал о состоянии матери и ребенка, госпитализированных после страшного пожара на Кемеровской.
5 декабря 2022, 06:25
Омский следком объявил о проверке после гибели ребенка на пожаре
По итогам осмотра места происшествия будет возбуждено уголовное дело.
3 декабря 2022, 07:10
Появились подробности о состоянии семьи, пострадавшей во время пожара в Омске
Мать и ребенок госпитализированы.
3 декабря 2022, 06:48
В результате жуткого пожара в Омске погиб ребенок
По факту пожара прокуратура организовала проверку.
3 декабря 2022, 05:49
Страшный пожар на ферме в Омской области унес жизни двоих мужчин
В Омской области выгорела животноводческая ферма вместе с охранниками. Следователи устанавливают причины пожара.
21 ноября 2022, 10:54
На севере Омской области при пожаре погиб 52-летний мужчина
Предварительно, трагедия произошла из-за неисправной печи.
21 ноября 2022, 10:01
Из-за печных пожаров в Омске погибли 10 человек
В МЧС напомнили о мерах предосторожности при использовании печного отопления.
29 октября 2022, 06:21

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