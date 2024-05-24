Дошло до суда. Омская прокуратура потребовала привести в порядок «ливневки» в городе

Чтобы исправить ситуацию, прокурор Омска обратился к мэру с представлением. Однако меры по инвентаризации, определению технического состояния и актуализации объектов ливневой канализации приняты не были. Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала, чтобы власти города провели инвентаризацию ливневой канализации. В настоящее время иск находится на рассмотрении.