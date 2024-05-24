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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

иллюстрация

Дошло до суда. Омская прокуратура потребовала привести в порядок «ливневки» в городе

24 мая 2024, 07:04
Фото: Город55
иллюстрация

Прокуратура через суд требует привести в порядок «ливневки» в Омске

Прокурор Омска направил представление мэру города. Однако власти не предприняли мер по инвентаризации, определению технического состояния и актуализации объектов ливневой канализации. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением.

В региональной прокуратуре заявили, что требуют через суд обязать муниципалитет провести инвентаризацию системы ливневой канализации в Омске.

Как оказалось, большинство ливневых коллекторов в городе сейчас никому не принадлежат и содержатся в плохом состоянии. Когда идут сильные дожди, на дорогах скапливается вода и размывает грунт и дорожное покрытие, потому что существующая система водоотвода не может быстро отводить ливневые воды.

Так, прошлым летом из-за сильного ливня уровень воды превысил допустимую норму, что привело к остановке движения пассажирского транспорта. Это стало причиной его простоя и отклонения от расписания.

Чтобы исправить ситуацию, прокурор Омска обратился к мэру с представлением. Однако меры по инвентаризации, определению технического состояния и актуализации объектов ливневой канализации приняты не были. Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала, чтобы власти города провели инвентаризацию ливневой канализации. В настоящее время иск находится на рассмотрении.

Ранее Город55 рассказывал, что возле исправительной колонии № 6 вода затапливает тротуар и проезжую часть. При этом вода стекает туда с территории самой исправительной колонии.

«Пройти невозможно». Омская исправительная колония сливает воду на проезжую часть
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