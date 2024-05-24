Дошло до суда. Омская прокуратура потребовала привести в порядок «ливневки» в городе

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В региональной прокуратуре заявили, что требуют через суд обязать муниципалитет провести инвентаризацию системы ливневой канализации в Омске.
Как оказалось, большинство ливневых коллекторов в городе сейчас никому не принадлежат и содержатся в плохом состоянии. Когда идут сильные дожди, на дорогах скапливается вода и размывает грунт и дорожное покрытие, потому что существующая система водоотвода не может быстро отводить ливневые воды.
Так, прошлым летом из-за сильного ливня уровень воды превысил допустимую норму, что привело к остановке движения пассажирского транспорта. Это стало причиной его простоя и отклонения от расписания.
Чтобы исправить ситуацию, прокурор Омска обратился к мэру с представлением. Однако меры по инвентаризации, определению технического состояния и актуализации объектов ливневой канализации приняты не были. Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала, чтобы власти города провели инвентаризацию ливневой канализации. В настоящее время иск находится на рассмотрении.
Ранее Город55 рассказывал, что возле исправительной колонии № 6 вода затапливает тротуар и проезжую часть. При этом вода стекает туда с территории самой исправительной колонии.