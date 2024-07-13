Из девочек в матери, вор-гимнаст и уход главы Следственного комитета. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Аналитики Росстата подсчитали, сколько внебрачных детей было зарегистрировано в Омской области в 2023 году. По их данным всего родился 15 161 ребенок за тот год, из которых 3 351 малыш — в официальных семьях. Чаще всего мамами становятся в возрасте от 30 до 34 лет, но бывают и иные случаи. Так, в 2023 году у пяти девочек возраста 14 лет и младше родились дети.
Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи в Амурском поселке. Покупатель пришел на точку и в отсутствие продавца разворовал кассу. Через узкое окошко у него получилось дотянуться и забрать наличные. Вскоре его задержали у него же дома. Подозреваемым оказался 54-летний ранее судимый мужчина.
Полковник юстиции руководил ведомством с сентября 2019 года. По истечению пятилетнего срока службы он ушел на пенсию, приказ об отставке уже вышел. Об этом сообщают омские СМИ, официальной информации не было от ведомства по этому поводу. Однако ФИО бывшего главы Следственного комитета по Омской области уже не упоминаются на сайте следкома.