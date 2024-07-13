Из девочек в матери, вор-гимнаст и уход главы Следственного комитета. Омск сегодня

Аналитики Росстата подсчитали, сколько внебрачных детей было зарегистрировано в Омской области в 2023 году. По их данным всего родился 15 161 ребенок за тот год, из которых 3 351 малыш — в официальных семьях. Чаще всего мамами становятся в возрасте от 30 до 34 лет, но бывают и иные случаи. Так, в 2023 году у пяти девочек возраста 14 лет и младше родились дети.