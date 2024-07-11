Неожиданный сюрприз. Синоптики предупредили омичей об изменении погоды на выходных

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили, что до конца недели на территории Омской области будет держаться сильная жара, не обойдется и без осадков в виде дождя, гроз и мощного ветра.
Завтра, 12 июля, температура воздуха днем поднимется до +26…+31 градуса, а ночью — опустится до +14…+19. На протяжении суток прогнозируются дожди, местами грозы, также стоит ожидать усиления порывов ветра до 18 м/с.
В субботу, как и днем ранее, в темное время суток воздух прогреется до +14…+19 градусов, при свете солнца станет значительно теплее — столбик термометра покажет +27…+32 градуса. Сохранятся осадки и гроза, но ветер станет слабее.
В последний день недели дневная температура сохранится, а ночная увеличится до +15…+20 градусов, стоит ждать дождей и усиления порывов ветра до 14 м/с.