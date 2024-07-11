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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

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Неожиданный сюрприз. Синоптики предупредили омичей об изменении погоды на выходных

11 июля 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney
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Синоптики предупредили жителей Омской области о приближении аномальной жары

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области, согласно ему, в регион придет сильная жара, дожди и грозы.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили, что до конца недели на территории Омской области будет держаться сильная жара, не обойдется и без осадков в виде дождя, гроз и мощного ветра.

Завтра, 12 июля, температура воздуха днем поднимется до +26…+31 градуса, а ночью — опустится до +14…+19. На протяжении суток прогнозируются дожди, местами грозы, также стоит ожидать усиления порывов ветра до 18 м/с.

В субботу, как и днем ранее, в темное время суток воздух прогреется до +14…+19 градусов, при свете солнца станет значительно теплее — столбик термометра покажет +27…+32 градуса. Сохранятся осадки и гроза, но ветер станет слабее.

В последний день недели дневная температура сохранится, а ночная увеличится до +15…+20 градусов, стоит ждать дождей и усиления порывов ветра до 14 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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