Второй случай. На омской стройке вновь заметили рабочих, несмотря на запрет суда

Отметим, что 4 июля суд постановил прекратить какую-либо деятельность на объекте. Однако, работы продолжились. После того, как об этом рассказал Город55, на место выехали судебные приставы, часть техники с площадки увезли. При этом застройщик должен обеспечить сохранность конструкций незавершенного строительства. В случае нарушений, компанию «СЗ „Причал-55“» могут привлечь к ответственности.