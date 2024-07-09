Второй случай. На омской стройке вновь заметили рабочих, несмотря на запрет суда

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
На стройплощадке жилого комплекса «Мирапорт» на улице Пригородной продолжаются работы, несмотря на запрет суда. Об этом Городу55 рассказали местные жители и поделились видео.
«Когда не писаны законы. Столько техники не было даже в период активной стройки», — рассказал местная жительница.
На кадрах видно, что на площадке работают строители и техника.
Отметим, что 4 июля суд постановил прекратить какую-либо деятельность на объекте. Однако, работы продолжились. После того, как об этом рассказал Город55, на место выехали судебные приставы, часть техники с площадки увезли. При этом застройщик должен обеспечить сохранность конструкций незавершенного строительства. В случае нарушений, компанию «СЗ „Причал-55“» могут привлечь к ответственности.
Причиной судебных разбирательств стало то, что земля под стройплощадкой находится в федеральной собственности. Участок не могли кому-либо передать, считает прокуратура. Однако в конце 2023 года и. о. директора депархитектуры Татьяна Фролова поставила подпись под разрешением на строительство.
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В прокуратуре сообщили, что застройщик занимается косервацией объекта, в том числе засыпает котлован. Работы проходят под контрлем прокуратуры и судебных приставов. Их планируется завершить к 10 июля.