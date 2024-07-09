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Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

На скандальной стройке в омских Нефтяниках вновь заметили рабочих и технику

Второй случай. На омской стройке вновь заметили рабочих, несмотря на запрет суда

9 июля 2024, 05:14
Фото: Прокуратура Омской области

На скандальной стройке в омских Нефтяниках вновь заметили рабочих и технику

На площадку уже выезжали сотрудники прокуратуры и судебные приставы. Часть строительной техники увезли с объекта.

На стройплощадке жилого комплекса «Мирапорт» на улице Пригородной продолжаются работы, несмотря на запрет суда. Об этом Городу55 рассказали местные жители и поделились видео.

«Когда не писаны законы. Столько техники не было даже в период активной стройки», — рассказал местная жительница.

На кадрах видно, что на площадке работают строители и техника.

Видео: Прокуратура Омской области

Отметим, что 4 июля суд постановил прекратить какую-либо деятельность на объекте. Однако, работы продолжились. После того, как об этом рассказал Город55, на место выехали судебные приставы, часть техники с площадки увезли. При этом застройщик должен обеспечить сохранность конструкций незавершенного строительства. В случае нарушений, компанию «СЗ „Причал-55“» могут привлечь к ответственности.

Причиной судебных разбирательств стало то, что земля под стройплощадкой находится в федеральной собственности. Участок не могли кому-либо передать, считает прокуратура. Однако в конце 2023 года и. о. директора депархитектуры Татьяна Фролова поставила подпись под разрешением на строительство.

Обновлено:

В прокуратуре сообщили, что застройщик занимается косервацией объекта, в том числе засыпает котлован. Работы проходят под контрлем прокуратуры и судебных приставов. Их планируется завершить к 10 июля.

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#Евгений Игишев#Видео#Стройка#Омск#Прокуратура#Судебные приставы#Застройщик#Закон#Строители#Нефтяники#Татьяна Фролова#Мирапорт
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