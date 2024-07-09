В омском «Эзрамеде» произошел новый передел собственности

В обществе с ограниченной ответственностью «Эзрамед Клиник», зарегистрированном в Омске на улице Фрунзе, изменилась структура собственности. Один из учредителей, Евгений Резуненко, отказался от своих 30% уставного капитала. Эту долю разделили между собой Евгений Гальт (ему теперь принадлежат 45% УК вместо прежних) и Илона Павинская, которая теперь тоже владеет 45%. Оставшиеся 10% принадлежат Дмитрию Батушенко.