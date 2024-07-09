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Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

В омской компании «Эзрамед Клиник» изменился список учредителей

В омском «Эзрамеде» произошел новый передел собственности

9 июля 2024, 10:25
Фото: 1MI

В омской компании «Эзрамед Клиник» изменился список учредителей

От своей доли отказался Евгений Резуненко.

В обществе с ограниченной ответственностью «Эзрамед Клиник», зарегистрированном в Омске на улице Фрунзе, изменилась структура собственности. Один из учредителей, Евгений Резуненко, отказался от своих 30% уставного капитала. Эту долю разделили между собой Евгений Гальт (ему теперь принадлежат 45% УК вместо прежних) и Илона Павинская, которая теперь тоже владеет 45%. Оставшиеся 10% принадлежат Дмитрию Батушенко.

«Эзрамед Клиник» — это центр реабилитации и спортивной медицины. Его генеральным директором является Евгений Гальт. Оборот компании за 2022 год (последний год, за который есть открытые данные) превысил 104 млн рублей.

#Николай Эйхвальд#Новости#Переход доли
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