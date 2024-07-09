Пострадали трое. Молодой омич не справился с управлением автомобилем и улетел в кювет

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Сообщение о ДТП поступило в ОМВД России по Омскому району сегодня утром, около 6 часов. На место отправились сотрудники полиции.
Предварительно установлено, что 19-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» ехал по трассе Омск–Муромцево. На 43 километре он не справился с управлением и улетел в кювет, после чего машина перевернулась.
В результате пострадал сам водитель и два его пассажира — 19-летний парень и 15-летняя девочка, они были доставлены в больницу. Сейчас по факту ДТП продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.