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Updated Сегодня, 10:52

В Омской области молодой водитель не справился с управлением и улетел в кювет

Пострадали трое. Молодой омич не справился с управлением автомобилем и улетел в кювет

9 июля 2024, 10:52
Фото: Омская полиция

В Омской области молодой водитель не справился с управлением и улетел в кювет

Омские полицейские проводят проверку после ДТП на автодороге Омск-Муромцево, в котором пострадали три человека.

Сообщение о ДТП поступило в ОМВД России по Омскому району сегодня утром, около 6 часов. На место отправились сотрудники полиции.

Предварительно установлено, что 19-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» ехал по трассе Омск–Муромцево. На 43 километре он не справился с управлением и улетел в кювет, после чего машина перевернулась.

В результате пострадал сам водитель и два его пассажира — 19-летний парень и 15-летняя девочка, они были доставлены в больницу. Сейчас по факту ДТП продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

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#Анастасия Баянова#ДТП#Полицейские#Полиция#Омск#Омская область#УМВД#ДТП с пострадавшими#Слетел в кювет#Новости#УМВД Омской области#Кювет
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