Потеряла управление. В омском селе школьница на квадроцикле влетела в велосипедистку

Напомним, что ранее в Омске два подростка на мотоциклах устроили ДТП. Авария случилась возле дома № 4 на улице Моторная, при этом оба мотоциклиста ехали в одном направлении. В результате столкновения в больницу был доставлен 17-летний парень.