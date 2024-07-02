Потеряла управление. В омском селе школьница на квадроцикле влетела в велосипедистку

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что вчера около трех часов дня в дежурную часть ОМВД России по Черлакскому району позвонили из больницы. Оказалось, что в приемное отделение поступила 30-летняя женщина, которая получила травмы в результате ДТП.
Инцидент произошел в субботу, 29 июня, примерно в 7 часов вечера. 13-летняя школьница ехала на квадроцикле по улице Школьной в селе Елизаветинка. В районе дома № 37 она не справилась с управлением и сбила девушку на велосипеде.
Окончательные обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.
Напомним, что ранее в Омске два подростка на мотоциклах устроили ДТП. Авария случилась возле дома № 4 на улице Моторная, при этом оба мотоциклиста ехали в одном направлении. В результате столкновения в больницу был доставлен 17-летний парень.