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место ДТП

Потеряла управление. В омском селе школьница на квадроцикле влетела в велосипедистку

2 июля 2024, 06:19
Фото: Госавтоинспекция Омской области
место ДТП

В Омской области 13-летняя школьница на квадроцикле снесла девушку на велосипеде

В субботу в селе Елизаветинка 13-летняя школьница на полном ходу сбила девушку на велосипеде. Девочка ехала на квадроцикле и не справилась с управлением. В итоге пострадавшую велосипедистку доставили в больницу с травмами.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что вчера около трех часов дня в дежурную часть ОМВД России по Черлакскому району позвонили из больницы. Оказалось, что в приемное отделение поступила 30-летняя женщина, которая получила травмы в результате ДТП.

Инцидент произошел в субботу, 29 июня, примерно в 7 часов вечера. 13-летняя школьница ехала на квадроцикле по улице Школьной в селе Елизаветинка. В районе дома № 37 она не справилась с управлением и сбила девушку на велосипеде.

Окончательные обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Напомним, что ранее в Омске два подростка на мотоциклах устроили ДТП. Авария случилась возле дома № 4 на улице Моторная, при этом оба мотоциклиста ехали в одном направлении. В результате столкновения в больницу был доставлен 17-летний парень.

Ехали в одном направлении. В Омске два подростка на мотоциклах устроили ДТП
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