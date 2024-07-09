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Слетел в кювет

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2024
Пострадали трое. Молодой омич не справился с управлением автомобилем и улетел в кювет
Омские полицейские проводят проверку после ДТП на автодороге Омск-Муромцево, в котором пострадали три человека.
9 июля, 10:52
Улетел в кювет. В ДТП на омской трассе пострадали двое детей
По сообщению инспекторов, водитель не справился с управлением на автодороге Омск-Седельниково.
2 января, 07:48
2023
Машина улетела в кювет. Омичка и трое детей пострадали в ДТП в Ленинском округе
Госавтоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства аварии.
22 октября 2023, 12:54
В Омской области Mercedes улетел в кювет и воткнулся днищем в металлический столб
ДТП произошло в поселке Лузино на улице Транпортной.
12 октября 2023, 04:48
В Омской области 27-летний водитель иномарки слетел в кювет и погиб на месте
Авария произошла на трассе Омск–Муромцево–Седельниково.
10 мая 2023, 14:32

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