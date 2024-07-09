Нашли ряд нарушений. Ж/д вокзал в Кормиловке оборудуют для пассажиров с инвалидностью

Чтобы исправить ситуацию, начальнику Омской дистанции гражданских сооружений было направлено представление. Также было заведено дело об административном правонарушении в отношении ответственного должностного лица по статье 9.13 КоАП РФ. Эта статья касается уклонения от исполнения требований по обеспечению доступности для людей с ограниченными возможностями объектов транспортной инфраструктуры и услуг.