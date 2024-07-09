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здание ж/д вокзала станции Кормиловка

Нашли ряд нарушений. Ж/д вокзал в Кормиловке оборудуют для пассажиров с инвалидностью

9 июля 2024, 03:32
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
здание ж/д вокзала станции Кормиловка

Ж/д вокзал в Кормиловке оборудуют для пассажиров с ограниченными возможностями

На ж/д вокзале станции Кормиловка нашли ряд нарушений, связанных с обеспечением комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями.

Сотрудники Омской транспортной прокуратуры проверили, как соблюдаются законы о защите прав маломобильных граждан на железнодорожном вокзале Кормиловки.

Как оказалось, на ж/д вокзале станции Кормиловка не созданы условия для комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями. Не оборудованы специальные зоны отдыха и ожидания для тех, кто передвигается на инвалидных колясках.

Помимо этого, здесь нет знаков, указывающих пути эвакуации для людей с ограниченными возможностями, и информационных табличек, выполненных рельефно-графическим и рельефно-точечным способами. А в санитарно-бытовом помещении нет системы двусторонней связи.

Чтобы исправить ситуацию, начальнику Омской дистанции гражданских сооружений было направлено представление. Также было заведено дело об административном правонарушении в отношении ответственного должностного лица по статье 9.13 КоАП РФ. Эта статья касается уклонения от исполнения требований по обеспечению доступности для людей с ограниченными возможностями объектов транспортной инфраструктуры и услуг.

Прокуратура следит за рассмотрением актов реагирования.

Напомним, что ранее благодаря вмешательству прокуратуры 10-летняя девочка смогла получить кресло-коляску для реабилитации.

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