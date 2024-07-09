Нашли ряд нарушений. Ж/д вокзал в Кормиловке оборудуют для пассажиров с инвалидностью

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Сотрудники Омской транспортной прокуратуры проверили, как соблюдаются законы о защите прав маломобильных граждан на железнодорожном вокзале Кормиловки.
Как оказалось, на ж/д вокзале станции Кормиловка не созданы условия для комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями. Не оборудованы специальные зоны отдыха и ожидания для тех, кто передвигается на инвалидных колясках.
Помимо этого, здесь нет знаков, указывающих пути эвакуации для людей с ограниченными возможностями, и информационных табличек, выполненных рельефно-графическим и рельефно-точечным способами. А в санитарно-бытовом помещении нет системы двусторонней связи.
Чтобы исправить ситуацию, начальнику Омской дистанции гражданских сооружений было направлено представление. Также было заведено дело об административном правонарушении в отношении ответственного должностного лица по статье 9.13 КоАП РФ. Эта статья касается уклонения от исполнения требований по обеспечению доступности для людей с ограниченными возможностями объектов транспортной инфраструктуры и услуг.
Прокуратура следит за рассмотрением актов реагирования.
Напомним, что ранее благодаря вмешательству прокуратуры 10-летняя девочка смогла получить кресло-коляску для реабилитации.