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Будет проверка. Омский следком возбудил уголовное дело после нарушения прав инвалида

25 марта 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney
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Прокуратура начала проверку по факту нарушения прав инвалида

Правоохранительные органы заинтересовались ситуацией после распространения информации в СМИ.

Региональный следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), а прокуратура Центрального округа начала проверку после сообщений из СМИ о нарушении прав инвалида.

О ситуации рассказала омичка, которая воспитывает 19-летнего сына с ограниченными возможностями здоровья. Дело в том, что в Минздраве ему не предоставляют курсы в реабилитационном центре, что нарушает его права.

Сейчас по этому факту проводится проверка, в ходе нее будут установлены виновные лица и причины нарушения, а также приняты меры прокурорского реагирования.

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#Омск#Омская область#Инвалиды#Следственный комитет#Жалобы#Следком#Следователи#Новости#Реабилитационный центр#Жалоба#Инвалид#Следствие#Реабилитация#Анастасия Баянова
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