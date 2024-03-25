Будет проверка. Омский следком возбудил уголовное дело после нарушения прав инвалида

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Региональный следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), а прокуратура Центрального округа начала проверку после сообщений из СМИ о нарушении прав инвалида.
О ситуации рассказала омичка, которая воспитывает 19-летнего сына с ограниченными возможностями здоровья. Дело в том, что в Минздраве ему не предоставляют курсы в реабилитационном центре, что нарушает его права.
Сейчас по этому факту проводится проверка, в ходе нее будут установлены виновные лица и причины нарушения, а также приняты меры прокурорского реагирования.