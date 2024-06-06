Прокуратура в деле. Омичке помогли получить кресло-коляску для ее дочери-инвалида

Проверка показала, что параметры кресла-коляски, которые были указаны в техническом задании контракта и зафиксированы в индивидуальной программе реабилитации, не соответствовали физиологическим особенностям девочки. В итоге мама ребенка была вынуждена отказаться от предложенной ей коляски.