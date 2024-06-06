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Updated Сегодня, 05:16

иллюстрация

Прокуратура в деле. Омичке помогли получить кресло-коляску для ее дочери-инвалида

6 июня 2024, 05:14
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омская прокуратура помогла ребенку-инвалиду получить подходящую кресло-коляску

В прокуратуре уточнили, что параметры кресла-коляски не соответствовали физиологическим особенностям девочки и ей пришлось от нее отказаться. Затем прокуратура потребовала изменить параметры технического средства, указанные в программе реабилитации девочки.

В региональной прокуратуре сообщили, что жительница Таврического района Омской области обратилась с жалобой на то, что ее 10-летней дочери-инвалиду не предоставили техническое средство реабилитации.

Проверка показала, что параметры кресла-коляски, которые были указаны в техническом задании контракта и зафиксированы в индивидуальной программе реабилитации, не соответствовали физиологическим особенностям девочки. В итоге мама ребенка была вынуждена отказаться от предложенной ей коляски.

После этого прокуратура направила руководителю Главного бюро медико-социальной экспертизы по Омской области информацию о необходимости обновить параметры технического средства, которые указаны в программе реабилитации девочки.

Благодаря предпринятым мерам нарушения были устранены, и девочке предоставили удобное кресло-коляску с ручным приводом.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Дети#Новости#Инвалид#Техническое средство реабилитации#Права инвалида#Физиологические данные#Коляска#Министерство труда и социальной защиты#Главное бюро медико-социальной экспертизы
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