Прокуратура в деле. Омичке помогли получить кресло-коляску для ее дочери-инвалида

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В региональной прокуратуре сообщили, что жительница Таврического района Омской области обратилась с жалобой на то, что ее 10-летней дочери-инвалиду не предоставили техническое средство реабилитации.
Проверка показала, что параметры кресла-коляски, которые были указаны в техническом задании контракта и зафиксированы в индивидуальной программе реабилитации, не соответствовали физиологическим особенностям девочки. В итоге мама ребенка была вынуждена отказаться от предложенной ей коляски.
После этого прокуратура направила руководителю Главного бюро медико-социальной экспертизы по Омской области информацию о необходимости обновить параметры технического средства, которые указаны в программе реабилитации девочки.
Благодаря предпринятым мерам нарушения были устранены, и девочке предоставили удобное кресло-коляску с ручным приводом.