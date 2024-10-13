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Кемеровская область

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Соединение разорвано. Омский интернет-провайдер столкнулся с мощной хакерской атакой
13 октября, 04:28
В Омске из-за вспышки ОРВИ закрыли еще несколько школ. Какие округа самые больные
3 октября, 06:23
Герои прошлого вдохновляют будущих защитников на «Зарнице 2. 0»
17 сентября, 10:38
Товара на 12 миллионов. В Кузбассе задержали наркоторговца из Омска
Теперь ему грозит длинный тюремный срок. Ранее мужчина уже был судим за подобные дела.
4 сентября, 09:09
За первую половину 2024 года сибиряки положили на вклады в Сбер 686 млрд рублей
17 июля, 05:11
Опустились на 9 место. С начала года Омскую область покинуло почти 1,5 тысячи человек
8 июля, 08:36
Приехали на соревнования. В Омске осудят пенсионерку, по вине которой отравились дети
8 июля, 07:28
Дела возбуждены. В сибирском городе обрушились четыре этажа дворца творчества
В момент обрушения в дворце творчества уже не было детей, так как занятия успели завершиться.
5 июля, 03:31
Омские масла представили на международной выставке «Уголь России и майнинг»
«Газпромнефть-СМ» продемонстрировала современные смазочные материалы и уникальные цифровые решения.
4 июня, 10:27
Пенсионеры в зоне риска. Омская область заняла 8 место среди СФО по зараженности ВИЧ
28 февраля, 06:04
Сибирячка попыталась стать богатой, нарушив закон
Женщина похитила лотерейные билеты, пока работала в отделении почтовой связи.
26 января, 09:09
2023
В Сибири во время урагана дерево раздавило машину, есть погибшие
19 ноября 2023, 12:14
Омич стал замначальника УМВД России по Кемеровской области
На должность назначен полковник полиции Георгий Гиоргадзе.
18 ноября 2023, 05:54
Кузбасские хирурги помогли коллегам провести сложную операцию
Хирургическое вмешательство потребовалось работнику шахты.
4 октября 2023, 11:54
В Сибири произошел крупный пожар на складе пиротехники
Возгорание повышенного ранга сложности.
27 августа 2023, 04:16
В Сибири водитель насмерть сбил пятилетнего мальчика и пошел в магазин
Молодой мужчина не вызвал на место экстренные службы.
30 июля 2023, 06:10
Команда Омской области впервые выиграла чемпионат СФО по боксу
11 омичей и 8 омичек получили медали.
11 июня 2023, 07:48

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