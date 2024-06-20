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Updated Сегодня, 13:23

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Бывший омский министр здравоохранения перешел на работу в федеральное ведомство

20 июня 2024, 10:36
Фото: 1MI
Иллюстрация
Артем Наркевич занял пост директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России.

Бывший министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич перешел на работу в федеральное ведомство. Он занял пост директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России. Об этом сегодня, 20 июня, сообщил телеграм-канал о кадровой политике в здравоохранении «Медкадры».

Артем Наркевич покинул пост регионального министра 14 апреля. Он проработал на этой должности 7 месяцев. Исполняющим обязанности главы ведомства в настоящее время является Андрей Сухарев.

Ранее Город55 сообщал, что губернатор наградил Артема Наркевича знаком «За служение Омской области» III степени.

Экс-глава омского минздрава Наркевич получил награду за важные достижения
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Минздрав#Россия#Губернатор#Награда#Департамент#Кадровая политика#Телеграм-канал#Артем Наркевич#Город55
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