Бывший омский министр здравоохранения перешел на работу в федеральное ведомство

Бывший министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич перешел на работу в федеральное ведомство. Он занял пост директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России. Об этом сегодня, 20 июня, сообщил телеграм-канал о кадровой политике в здравоохранении «Медкадры».