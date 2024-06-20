Бывший омский министр здравоохранения перешел на работу в федеральное ведомство

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Бывший министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич перешел на работу в федеральное ведомство. Он занял пост директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России. Об этом сегодня, 20 июня, сообщил телеграм-канал о кадровой политике в здравоохранении «Медкадры».
Артем Наркевич покинул пост регионального министра 14 апреля. Он проработал на этой должности 7 месяцев. Исполняющим обязанности главы ведомства в настоящее время является Андрей Сухарев.
Ранее Город55 сообщал, что губернатор наградил Артема Наркевича знаком «За служение Омской области» III степени.