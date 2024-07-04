Депо быть. На Левобережье запустили пробный троллейбус для проверки линий

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о работе транспорта на Левом берегу. Там планируют реконструировать троллейбусное депо.
Уже прошли пусконаладочные работы на двух новых тяговых подстанциях. Пробный запуск троллейбуса организовали на улице Волгоградская. Транспорт прошел на участке от пересечения улиц Лукашевича и Дианова до пересечения улицы Дергачева.
Поездка троллейбуса прошла хорошо. Как отметил мэр, это свидетельствует о качестве проведенных работ. После этого испытания организуют на улице Крупской. В тестовом режиме дадут напряжение от тяговой подстанции к контактной сети и пробный запуск троллейбуса по улицам Перелета и Крупской.
Напомним, что реконструкцией троллейбусного депо на омском Левобережье занимается компания «СтройТраст». Этой фирмой владеет Арман Акопян. Ранее проект доверяли «Хатман Групп», но через четыре месяца контракт с подрядчиком расторгли.
С новой компанией договорились, что все работы выполнят до конца этого года. На ремонт депо выделено 295,6 млн рублей.