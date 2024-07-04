Депо быть. На Левобережье запустили пробный троллейбус для проверки линий

Поездка троллейбуса прошла хорошо. Как отметил мэр, это свидетельствует о качестве проведенных работ. После этого испытания организуют на улице Крупской. В тестовом режиме дадут напряжение от тяговой подстанции к контактной сети и пробный запуск троллейбуса по улицам Перелета и Крупской.