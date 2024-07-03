Будьте внимательны. В Омске снова изменили схему движения автобусов №24 и №64

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что автобусы №24 и №64 теперь будут ходить по измененным схемам движения. Со среды, 3 июля, транспорт больше не будет проезжать по дороге около гипермаркета «Магнит».
«Движение автобусов организовано в прямом и обратном направлениях по улице Туполева на участке от проспекта Комарова до улицы Степанца», — уточнил Шелест.
Напомним, что на выходных на Левобережье открыли важный перекресток бульвара Архитекторов с улицами Степанца и 70 лет Октября. С понедельника через него снова начал ходить общественный транспорт. Другой перекресток с улицей Волгоградская наоборот перекрыт минимум до сентября. Работы проводятся в рамках реконструкции бульвара.