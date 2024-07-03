Будьте внимательны. В Омске снова изменили схему движения автобусов №24 и №64

Напомним, что на выходных на Левобережье открыли важный перекресток бульвара Архитекторов с улицами Степанца и 70 лет Октября. С понедельника через него снова начал ходить общественный транспорт. Другой перекресток с улицей Волгоградская наоборот перекрыт минимум до сентября. Работы проводятся в рамках реконструкции бульвара.