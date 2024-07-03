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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Иллюстрация

Будьте внимательны. В Омске снова изменили схему движения автобусов №24 и №64

3 июля 2024, 09:44
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

Два популярных у омичей автобуса больше не будут ездить рядом с «Магнитом»

Изменения в схеме движения, как сообщил мэр Сергей Шелест, начали действовать с 3 июля.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что автобусы №24 и №64 теперь будут ходить по измененным схемам движения. Со среды, 3 июля, транспорт больше не будет проезжать по дороге около гипермаркета «Магнит».

«Движение автобусов организовано в прямом и обратном направлениях по улице Туполева на участке от проспекта Комарова до улицы Степанца», — уточнил Шелест.
Измененная схема движения автобусов №24 и №64Измененная схема движения автобусов №24 и №64
Измененная схема движения автобусов №24 и №64
Фото: Администрация города Омска

Напомним, что на выходных на Левобережье открыли важный перекресток бульвара Архитекторов с улицами Степанца и 70 лет Октября. С понедельника через него снова начал ходить общественный транспорт. Другой перекресток с улицей Волгоградская наоборот перекрыт минимум до сентября. Работы проводятся в рамках реконструкции бульвара.

С 1 июля в Омске перекроют новый участок бульвара Архитекторов. Публикуем схемы
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#Юлия Истомина#Общество#Транспорт#Омск#Ремонт дорог#Общественный транспорт#Автобус#Новости#Схема движения#Бульвар Архитекторов
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