gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

иллюстрация

Только ждать. В Омске на несколько часов задержали сразу несколько рейсов в Сочи

3 июля 2024, 10:23
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске на несколько часов задержали сразу несколько рейсов в Сочи

Один из рейсов отложили на семь часов.

В омском аэропорту задержали несколько рейсов. Один из самолетов задержали почти на семь часов, сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

Так, запланированный рейс Омск-Сочи перенесли на 19:20, хотя самолет должен был вылететь в 12:40. Перевозчик — компания «Якутия». Также задержан вылет в Якутск. Пассажиры омского аэропорта должны были улететь сегодня в 23:30. Теперь им придется ждать вылета до завтрашнего утра, 4 июля. Рейс отложили до 05:35.

К слову, на курорт не отвезли вовремя пассажиров «Уральских авиалиний». В Сочи самолет планировали отправить в 04:30, но по итогу он вылетел в 05:27. Кроме того, авиакомпания ответственна за рейс Омск-Москва. Вылет стоял на 06:30, но пассажирам пришлось ждать до 08:37. Авиакомпания «Икар» также задержала рейс в Сочи. Самолет отправили не в 08:50, а в 09:36.

Ранее Город55 писал о том, что откладывается запуск рейса Омск-Усть-Ишим. Его планировали открыть 1 июля, однако возникли сложности. Подробнее — в материале по ссылке ниже.

Сроки срываются. Курманов прокомментировал задержку запуска рейса Омск-Усть-Ишим
Узнать подробнее
Первый рейс отменили. Омичам объяснили, что происходит с рейсом Омск — Усть-Ишим
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Россия#Задержка рейса#Новости#Авиакомпании#Рейс#Омский аэропорт#Задержка самолета
Подпишитесь
Более 100 домов под снос. 10,2 га в Амурском поселке отдают под комплексную застройку
Сегодня, 03:50
Омский сенатор предложил обустроить медпункты в сельских почтовых отделениях
Сегодня, 09:37
Замена найдена. В Омске появился новый руководитель городского электротранспорта
Сегодня, 03:58
Запреты не действуют. В Омске девочки-подростки чуть не утонули в Иртыше
Сегодня, 11:52
Неделю без молока. Жители Омской области пожаловались на пустые полки в магазинах
Сегодня, 05:36
За ведерко и за литр. Сколько стоит садовая земляника в Омске
Вчера, 06:51