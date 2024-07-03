Только ждать. В Омске на несколько часов задержали сразу несколько рейсов в Сочи

К слову, на курорт не отвезли вовремя пассажиров «Уральских авиалиний». В Сочи самолет планировали отправить в 04:30, но по итогу он вылетел в 05:27. Кроме того, авиакомпания ответственна за рейс Омск-Москва. Вылет стоял на 06:30, но пассажирам пришлось ждать до 08:37. Авиакомпания «Икар» также задержала рейс в Сочи. Самолет отправили не в 08:50, а в 09:36.