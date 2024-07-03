Только ждать. В Омске на несколько часов задержали сразу несколько рейсов в Сочи

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В омском аэропорту задержали несколько рейсов. Один из самолетов задержали почти на семь часов, сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.
Так, запланированный рейс Омск-Сочи перенесли на 19:20, хотя самолет должен был вылететь в 12:40. Перевозчик — компания «Якутия». Также задержан вылет в Якутск. Пассажиры омского аэропорта должны были улететь сегодня в 23:30. Теперь им придется ждать вылета до завтрашнего утра, 4 июля. Рейс отложили до 05:35.
К слову, на курорт не отвезли вовремя пассажиров «Уральских авиалиний». В Сочи самолет планировали отправить в 04:30, но по итогу он вылетел в 05:27. Кроме того, авиакомпания ответственна за рейс Омск-Москва. Вылет стоял на 06:30, но пассажирам пришлось ждать до 08:37. Авиакомпания «Икар» также задержала рейс в Сочи. Самолет отправили не в 08:50, а в 09:36.
Ранее Город55 писал о том, что откладывается запуск рейса Омск-Усть-Ишим. Его планировали открыть 1 июля, однако возникли сложности. Подробнее — в материале по ссылке ниже.