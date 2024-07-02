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Сроки срываются. Курманов прокомментировал задержку запуска рейса Омск-Усть-Ишим

2 июля 2024, 11:17
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Вице-губернатор Курманов прокомментировал задержку запуска рейса Омск-Усть-Ишим

Представитель авиакомпании, которая будет работать на этом направлении, также объяснял нюансы открытия рейса.

Появилась новая информация об авиарейсе по направлению Омск-Усть-Ишим. Комментарий дал вице-губернатор Омской области Динар Курманов. Планировалось, что первый полет организуют 1 июля, однако запуск рейса откладывается.

По словам Курманова, что подготовка идет, но оперативно открыть авиарейс вряд ли получится. Перевозчиком выступила компания «Аэропром». Ее представитель ранее заявлял, что в РЭК пока не утвердили субсидируемый тариф.

Отметим, что рейс в северную часть региона из областного центра появился накануне в расписании аэропорта, но уже исчез.

Ранее Город55 писал о том, что для авиасообщения Омска и Усть-Ишима будет использовать самолет вида АН-2 («кукурузник»). Полеты планировалось организовывать три раза в неделю с середины лета.

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#Алина Ясинская#Город#Транспорт#Омск#Омская область#Россия#Новости#Авиарейсы#Усть-Ишим#Динар Курманов
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