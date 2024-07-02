Сроки срываются. Курманов прокомментировал задержку запуска рейса Омск-Усть-Ишим

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Появилась новая информация об авиарейсе по направлению Омск-Усть-Ишим. Комментарий дал вице-губернатор Омской области Динар Курманов. Планировалось, что первый полет организуют 1 июля, однако запуск рейса откладывается.
По словам Курманова, что подготовка идет, но оперативно открыть авиарейс вряд ли получится. Перевозчиком выступила компания «Аэропром». Ее представитель ранее заявлял, что в РЭК пока не утвердили субсидируемый тариф.
Отметим, что рейс в северную часть региона из областного центра появился накануне в расписании аэропорта, но уже исчез.
Ранее Город55 писал о том, что для авиасообщения Омска и Усть-Ишима будет использовать самолет вида АН-2 («кукурузник»). Полеты планировалось организовывать три раза в неделю с середины лета.