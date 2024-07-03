Спасение тонущих девочек, нехватка детей и исчезновение молока. Омск в среду

Жители рабочего поселка Черлак обратились в редакцию Города55 и рассказали, что не наблюдают в магазинах один из самых популярных продуктов. Речь идет о молоке. По словам сельчан, его нет уже неделю. Они объехали несколько магазинов в поселке, но так и не нашли, что хотели. Местные фермеры при этом продают по 85 рублей полтора литра молока, что не устраивает жителей Черлака. Стало известно, по какой причине исчезает продукт первой необходимости.