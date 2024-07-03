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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

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Спасение тонущих девочек, нехватка детей и исчезновение молока. Омск в среду

3 июля 2024, 14:21
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Подростки чуть не утонули на пляже в Кировском округе

Пять девочек собрались отдыхать у Иртыша и заодно искупаться. Спасатель предупредил их, что без сопровождения взрослых им запрещено там находиться. Оказалось, что среди них была совершеннолетняя, которая поручилась за подруг. Но через 10 минут послышались крики. Три девочки начали тонуть. Их спасли и госпитализировали.

Запреты не действуют. В Омске девочки-подростки чуть не утонули в Иртыше
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Новость №2. В Омской области стремительно снижается рождаемость

Омскстат опубликовал печальные данные о рождаемости в регионе. Оказалось, что в 2014 году на свет еще появлялись малыши активно, но к 2023 году рождаемость снизилась очень сильно. По подсчетам статистиков, родилось всего лишь 15,1 тысячи человек. Для сравнения: десять лет назад в Омской области появилось на свет 29,7 тысяч детей.

Пик в 2014 году. За последние 10 лет рождаемость в Омской области сократилась вдвое
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Новость №3. В Омской области исчезло молоко

Жители рабочего поселка Черлак обратились в редакцию Города55 и рассказали, что не наблюдают в магазинах один из самых популярных продуктов. Речь идет о молоке. По словам сельчан, его нет уже неделю. Они объехали несколько магазинов в поселке, но так и не нашли, что хотели. Местные фермеры при этом продают по 85 рублей полтора литра молока, что не устраивает жителей Черлака. Стало известно, по какой причине исчезает продукт первой необходимости.

Неделю без молока. Жители Омской области пожаловались на пустые полки в магазинах
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