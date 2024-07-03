Пик в 2014 году. За последние 10 лет рождаемость в Омской области сократилась вдвое

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Омскстат представил статистику естественного движения населения региона за последние десять лет. Согласно официальным данным, пик рождаемости пришелся на 2014 год, когда на свет появилось 29,7 тысячи младенцев. В последующие годы уровень рождаемости постепенно снижался.
Оказалось, что в прошлом году в нашем регионе родилось всего 15,1 тысячи детей. Это самый низкий показатель за 10 лет период. В сравнении с 2014 годом, количество новорожденных сократилось почти в два раза.
В эти годы также снижалась смертность. Однако первые два года пандемии коронавируса стали исключением: число летальных исходов достигло максимального показателя за последнее десятилетие.
Так, в 2014 году в Омской области было зарегистрировано 26,1 тысячи смертей. К 2019 году этот показатель снизился до 24,5 тысячи. Однако в 2020 году из-за пандемии число умерших резко возросло и составило 29,9 тысячи человек. В 2021 году смертность достигла самого высокого уровня за последние 10 лет: умерло более 33,8 тысячи омичей.
При этом в следующие два года смертность снова начала снижаться. В 2023 году в регионе умерло 23,9 тысячи человек. Это самый низкий показатель с 2014 года.
Ранее Город55 рассказывал, что с января по май в нашем регионе было зарегистрировано 10,5 случаев смерти. В то же время за этот период родилось всего 5900 детей, что в 1,8 раза меньше. Особенно тревожным является рост числа смертей в мае — было зарегистрировано 2060 случаев.
Также в Росстате назвали самую распространенную причину смерти омичей в 2023 году. Онкология унесла жизни почти 3699 человек, а заболевания, связанные с нарушением мозгового кровообращения, стали причиной летального исхода в 3693 случаях.