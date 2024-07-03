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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

иллюстрация

Пик в 2014 году. За последние 10 лет рождаемость в Омской области сократилась вдвое

3 июля 2024, 08:04
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

За последние 10 лет рождаемость в Омской области сократилась почти в два раза

В 2014 году был зафиксирован пик рождаемости в нашем регионе: появилось 29,7 тысячи младенцев. А в прошлом году этот показатель был всего 15,1 тысячи — это самый низкий уровень за последние 10 лет.

Омскстат представил статистику естественного движения населения региона за последние десять лет. Согласно официальным данным, пик рождаемости пришелся на 2014 год, когда на свет появилось 29,7 тысячи младенцев. В последующие годы уровень рождаемости постепенно снижался.

Оказалось, что в прошлом году в нашем регионе родилось всего 15,1 тысячи детей. Это самый низкий показатель за 10 лет период. В сравнении с 2014 годом, количество новорожденных сократилось почти в два раза.

естественное движение населения за 10 летестественное движение населения за 10 лет
естественное движение населения за 10 лет
Фото: Омскстат

В эти годы также снижалась смертность. Однако первые два года пандемии коронавируса стали исключением: число летальных исходов достигло максимального показателя за последнее десятилетие.

причины смертности населенияпричины смертности населения
причины смертности населения
Фото: Омскстат

Так, в 2014 году в Омской области было зарегистрировано 26,1 тысячи смертей. К 2019 году этот показатель снизился до 24,5 тысячи. Однако в 2020 году из-за пандемии число умерших резко возросло и составило 29,9 тысячи человек. В 2021 году смертность достигла самого высокого уровня за последние 10 лет: умерло более 33,8 тысячи омичей.

При этом в следующие два года смертность снова начала снижаться. В 2023 году в регионе умерло 23,9 тысячи человек. Это самый низкий показатель с 2014 года.

Ранее Город55 рассказывал, что с января по май в нашем регионе было зарегистрировано 10,5 случаев смерти. В то же время за этот период родилось всего 5900 детей, что в 1,8 раза меньше. Особенно тревожным является рост числа смертей в мае — было зарегистрировано 2060 случаев.

Также в Росстате назвали самую распространенную причину смерти омичей в 2023 году. Онкология унесла жизни почти 3699 человек, а заболевания, связанные с нарушением мозгового кровообращения, стали причиной летального исхода в 3693 случаях.

Ничего нового. В Омской области смертность почти в 2 раза превысила рождаемость
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