Пик в 2014 году. За последние 10 лет рождаемость в Омской области сократилась вдвое

Так, в 2014 году в Омской области было зарегистрировано 26,1 тысячи смертей. К 2019 году этот показатель снизился до 24,5 тысячи. Однако в 2020 году из-за пандемии число умерших резко возросло и составило 29,9 тысячи человек. В 2021 году смертность достигла самого высокого уровня за последние 10 лет: умерло более 33,8 тысячи омичей.