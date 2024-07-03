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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

иллюстрация

Запреты не действуют. В Омске девочки-подростки чуть не утонули в Иртыше

3 июля 2024, 11:52
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске девочки-подростки чуть не утонули в Иртыше

Детей спасли, но понадобилась госпитализация и помощь врачей.

На одном из пляжей Левобережья случился инцидент с компанией детей. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Трех девочек (2008, 2010 и 2011 г. р.) госпитализировали с признаками утопления. Пострадавшим оказали медпомощь и оставили под присмотром врачей.

Инспекторы ПДН выяснили, что всего в компании было пять девочек-подростков. Они были на Кировском пляже накануне днем, 2 июля. Матрос-спасатель предупредил их, что в реке запрещено купаться. Также по факту им нельзя было посещать место у водоема без взрослых сопровождающих.

В компании была 18-летняя девочка, которая показала паспорт и пообещала присматривать за подругами. Практически сразу, через десять минут, на реке кто-то начал кричать. Дети вопреки запрету пошли купаться и глубоко зашли в воду. Три девушки тонули. Их вытащили спасатели и отдыхающие и вызвали спасателей.

В региональном УМВД уточнили, что здоровью подростков ничего не угрожает. Полиция проводит проверку по данному факту. Также родителям девочек объявлены предостережения. Прокуратура также начала разбирательства. В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Дети#Водоем#Несовершеннолетние дети#Новости#Смерть на водоемах#Утопление
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