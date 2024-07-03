Запреты не действуют. В Омске девочки-подростки чуть не утонули в Иртыше

Инспекторы ПДН выяснили, что всего в компании было пять девочек-подростков. Они были на Кировском пляже накануне днем, 2 июля. Матрос-спасатель предупредил их, что в реке запрещено купаться. Также по факту им нельзя было посещать место у водоема без взрослых сопровождающих.