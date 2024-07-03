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Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

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Updated Сегодня, 08:44

У омичей из аварийной разрушающейся пятиэтажки на Магистральной изымают комнаты

Отказываются съезжать. У омичей из аварийного дома на Магистральной изымают комнаты

3 июля 2024, 08:42
Фото: gorod55.ru

У омичей из аварийной разрушающейся пятиэтажки на Магистральной изымают комнаты

Согласно постановлению городской администрации, под изъятие также попал земельный участок, на котором находится аварийный дом.

В Омске собираются изъять жилые помещения в аварийном пятиэтажном доме на Магистральной, 47А. Соответствующее постановление мэр города Сергей Шелест подписал 1 июля.

Под изъятие для муниципальных нужд попали комнаты в 30 секциях, а также земля под пятиэтажкой. Участок площадью 4134 «квадрата» предназначен под многоэтажную жилую застройку.

В пресс-службе мэрии Городу55 пояснили, что изъятию подлежат все жилые помещения, находящиеся в доме на Магистральной.

«В доме по адресу Магистральная, 47А продолжается оценка. После окончания с жильцами будут заключены соглашения по выкупной стоимости жилых помещений», — добавили в администрации.

Около месяца назад после проведенного инструментального обследования дом решили срочно расселять из-за угрозы обрушения. В границах здания даже объявили режим готовности к ЧС. Правда, жильцов это не испугало. По последним данным, они продолжают оставаться в своих комнатах.

Ранее Город55 рассказывал, что из-за судебных споров с жильцами не удается расселить пять аварийных домов. Омичи не хотят переезжать в специально купленные для них квартиры из-за «неудачного» расположения либо отсутствующего балкона.

На паузе из-за судебных споров. В Омске не удается расселить пять аварийных домов
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Аварийное жилье#Аварийные дома#Новости#Постановление#Расселение#Изъятие
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