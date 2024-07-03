Отказываются съезжать. У омичей из аварийного дома на Магистральной изымают комнаты

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
В Омске собираются изъять жилые помещения в аварийном пятиэтажном доме на Магистральной, 47А. Соответствующее постановление мэр города Сергей Шелест подписал 1 июля.
Под изъятие для муниципальных нужд попали комнаты в 30 секциях, а также земля под пятиэтажкой. Участок площадью 4134 «квадрата» предназначен под многоэтажную жилую застройку.
В пресс-службе мэрии Городу55 пояснили, что изъятию подлежат все жилые помещения, находящиеся в доме на Магистральной.
«В доме по адресу Магистральная, 47А продолжается оценка. После окончания с жильцами будут заключены соглашения по выкупной стоимости жилых помещений», — добавили в администрации.
Около месяца назад после проведенного инструментального обследования дом решили срочно расселять из-за угрозы обрушения. В границах здания даже объявили режим готовности к ЧС. Правда, жильцов это не испугало. По последним данным, они продолжают оставаться в своих комнатах.
Ранее Город55 рассказывал, что из-за судебных споров с жильцами не удается расселить пять аварийных домов. Омичи не хотят переезжать в специально купленные для них квартиры из-за «неудачного» расположения либо отсутствующего балкона.