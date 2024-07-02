На паузе из-за судебных споров. В Омске не удается расселить пять аварийных домов

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Городу55 стало известно, сколько домов, признанных аварийными, не удается расселить из-за судебных споров с собственниками жилых помещений.
Как сообщили в департаменте жилищной политики в ответе на официальный запрос редакции, судебные разбирательства ведутся с владельцами пяти квартир в пяти аварийных домах. Это двухэтажки на Сурикова, 7; 2-й Тепловозной, 1А; Октябрьской, 9; 8-й Линии, 188 и частный дом на Фрезерной, 30. Все дома признаны аварийными и подлежащими сносу еще в 2013–2014 годах.
Согласно данным департамента жилищной политики, во всех домах, за исключением двухэтажки на Сурикова, продолжают проживать собственники с семьями.
«Причиной возникновения судебных споров являются отказы граждан от переселения в приобретенные в рамках программы жилые помещения», — пояснила Городу55 директор профильного департамента Ольга Парфенова.
Омичам, по словам Парфеновой, не нравится расположение предоставляемого жилья — округ либо этаж. А также часто недовольны жители аварийных домов оказываются техническими характеристиками новых квартир (количеством комнат, отсутствием лоджии или балкона).
Напомним, ранее Город55 рассказывал о поиске подрядчика для демонтажа аварийного дома на 20 лет РККА, 180. За его снос городское УДХБ готово заплатить более 1,5 млн рублей.