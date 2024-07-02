На паузе из-за судебных споров. В Омске не удается расселить пять аварийных домов

Как сообщили в департаменте жилищной политики в ответе на официальный запрос редакции, судебные разбирательства ведутся с владельцами пяти квартир в пяти аварийных домах. Это двухэтажки на Сурикова, 7; 2-й Тепловозной, 1А; Октябрьской, 9; 8-й Линии, 188 и частный дом на Фрезерной, 30. Все дома признаны аварийными и подлежащими сносу еще в 2013–2014 годах.