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Изъятие

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2024
Мэрия Омска изъяла два аварийных дома и хочет построить на их месте новостройки
12 ноября, 12:34
Под надежной опекой. Омские приставы забрали из неблагополучной семьи 13-летнего сына
27 августа, 08:41
Отказываются съезжать. У омичей из аварийного дома на Магистральной изымают комнаты
3 июля, 08:42
Пару лет как аварийный. В двухэтажном доме на Степной у омичей изымают квартиры
18 апреля, 10:47
9000 свободных «квадратов». В Омске изымают землю под 10 опасными аварийными домами
5 апреля, 09:50
2023
В Омске для муниципальных нужд у жильцов изымают квартиры в восьми аварийных домах
1 июня 2023, 06:11
2022
Опасное нарушение. В Омске торговали импортными сигаретами сомнительного качества
Опасные сигареты изъяли, а после проверки их должны уничтожить.
30 сентября 2022, 09:15

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