Умер на месте. В Омске трое полицейских предстанут перед судом за убийство

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Октябрьский районный суд начал рассматривать дело трех полицейских, обвиняемых по п. п. «а», «б», «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ.
Предварительно установлено, что ночью 9 апреля 2023 года сотрудники УМВД приехали на вызов к мужчине, который находился в наркотическом опьянении. На месте они применяли к потерпевшему физическую силу, а также применили в качестве оружия специальное газовое средство. От повреждений, которые нанесли омичу правоохранители, он скончался на месте происшествия.
Напомним, что после преступления в УМВД сообщили, что погибший мужчина вел себя агрессивно, успел открыть в квартире газ и угрожал убийством сначала полицейским, а потом говорил, что покончи с собой.