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Published Сегодня, 12:17

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Updated Сегодня, 12:23

Иллюстрация

Умер на месте. В Омске трое полицейских предстанут перед судом за убийство

23 мая 2024, 12:17
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске трое полицейских предстанут перед судом за убийство

Сотрудники УМВД незаконно применяли физическую силу, а также воспользовались специальным газовым средством, дело передано в Октябрьский районный суд.

Октябрьский районный суд начал рассматривать дело трех полицейских, обвиняемых по п. п. «а», «б», «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Предварительно установлено, что ночью 9 апреля 2023 года сотрудники УМВД приехали на вызов к мужчине, который находился в наркотическом опьянении. На месте они применяли к потерпевшему физическую силу, а также применили в качестве оружия специальное газовое средство. От повреждений, которые нанесли омичу правоохранители, он скончался на месте происшествия.

Напомним, что после преступления в УМВД сообщили, что погибший мужчина вел себя агрессивно, успел открыть в квартире газ и угрожал убийством сначала полицейским, а потом говорил, что покончи с собой.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Нападение#Новости
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