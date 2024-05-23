Умер на месте. В Омске трое полицейских предстанут перед судом за убийство

Предварительно установлено, что ночью 9 апреля 2023 года сотрудники УМВД приехали на вызов к мужчине, который находился в наркотическом опьянении. На месте они применяли к потерпевшему физическую силу, а также применили в качестве оружия специальное газовое средство. От повреждений, которые нанесли омичу правоохранители, он скончался на месте происшествия.