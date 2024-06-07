Застрелил из-за телевизора. Омича отправили в тюрьму на 18 лет за двойное убийство

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:24
В региональной прокуратуре рассказали, что Омский областной суд вынес приговор в отношении 38-летнего омича. Он признан виновным в совершении двух преступлений: разбойном нападении (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и убийстве (пп. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Выяснилось, что 16 марта прошлого года обвиняемый пришел в дом на 2-й Береговой улице, где выстрелил из обреза ружья в голову 54-летнего мужчины, а после в его 85-летнюю мать, которая вышла на шум.
После этого мужчина спрятал тела в погреб их дома, смыл следы крови и ушел. При этом с собой он успел прихватить телевизор стоимостью 8 тысяч рублей. Далее он избавился от рюкзака с обрезом ружья, отдав на хранение своему знакомому, а телевизор спрятал в салоне красоты, где работала его жена.
Обрез, из которого стрелял омич, был изготовлен незаконно. Преступник укоротил ствол и удалил приклад. Отметим также, что во время расследования мужчина признавал свою вину, но позже отказался от своих слов и заявил о своей невиновности.
В итоге суд приговорил подсудимого к 18 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Иск родственника погибших был полностью удовлетворен, с виновного взыскали 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее Город55 сообщал, что гособвинитель предложил назначить подсудимому наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также ограничить его свободу на 1 год и 11 месяцев и назначить штраф в размере 170 тысяч рублей.