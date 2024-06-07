Застрелил из-за телевизора. Омича отправили в тюрьму на 18 лет за двойное убийство

После этого мужчина спрятал тела в погреб их дома, смыл следы крови и ушел. При этом с собой он успел прихватить телевизор стоимостью 8 тысяч рублей. Далее он избавился от рюкзака с обрезом ружья, отдав на хранение своему знакомому, а телевизор спрятал в салоне красоты, где работала его жена.