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иллюстрация

Застрелил из-за телевизора. Омича отправили в тюрьму на 18 лет за двойное убийство

7 июня 2024, 08:20
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске суд приговорил убийцу пенсионерки и ее сына к 18 годам заключения

В прокуратуре уточнили, что омич убил 54-летнего мужчину и его мать на 2-й Береговой улице. Спрятав тела в погребе, он взял телевизор за 8 тысяч рублей, смыл кровь и ушел. Обрез ружья он отдал на хранение знакомому, а телевизор спрятал в салоне красоты.

В региональной прокуратуре рассказали, что Омский областной суд вынес приговор в отношении 38-летнего омича. Он признан виновным в совершении двух преступлений: разбойном нападении (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и убийстве (пп. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Выяснилось, что 16 марта прошлого года обвиняемый пришел в дом на 2-й Береговой улице, где выстрелил из обреза ружья в голову 54-летнего мужчины, а после в его 85-летнюю мать, которая вышла на шум.

После этого мужчина спрятал тела в погреб их дома, смыл следы крови и ушел. При этом с собой он успел прихватить телевизор стоимостью 8 тысяч рублей. Далее он избавился от рюкзака с обрезом ружья, отдав на хранение своему знакомому, а телевизор спрятал в салоне красоты, где работала его жена.

место убийстваместо убийства
место убийстваместо убийства
место убийства
Фото: Прокуратура Омской области

Обрез, из которого стрелял омич, был изготовлен незаконно. Преступник укоротил ствол и удалил приклад. Отметим также, что во время расследования мужчина признавал свою вину, но позже отказался от своих слов и заявил о своей невиновности.

В итоге суд приговорил подсудимого к 18 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Иск родственника погибших был полностью удовлетворен, с виновного взыскали 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее Город55 сообщал, что гособвинитель предложил назначить подсудимому наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также ограничить его свободу на 1 год и 11 месяцев и назначить штраф в размере 170 тысяч рублей.

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