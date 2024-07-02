Тратили деньги на кредиты и кафе. В Омске осудят двух бизнесменов за обман дольщиков

В Омске накажут двух руководителей «Гранд Бизнес Групп» за обман дольщиков

В 2015 году обвиняемые купили компанию «Гранд Бизнес Групп» и заключили договоры долевого участия на 39 млн рублей. Почти 5,5 млн из этих денег они потратили на погашение кредитов и оплату счетов в кафе, вместо того чтобы направить их на строительство.