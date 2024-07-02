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Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

иллюстрация

Тратили деньги на кредиты и кафе. В Омске осудят двух бизнесменов за обман дольщиков

2 июля 2024, 05:12
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске накажут двух руководителей «Гранд Бизнес Групп» за обман дольщиков

В 2015 году обвиняемые купили компанию «Гранд Бизнес Групп» и заключили договоры долевого участия на 39 млн рублей. Почти 5,5 млн из этих денег они потратили на погашение кредитов и оплату счетов в кафе, вместо того чтобы направить их на строительство.

В региональной прокуратуре рассказали, что было утверждено обвинительное заключение по делу двух руководителей ООО «ГРАНД-БИЗНЕС ГРУПП». Их обвиняют в присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере, совершенных по предварительному сговору.

Выяснилось, что в 2015 году обвиняемые приобрели компанию «ГРАНД-БИЗНЕС ГРУПП», которая имела разрешение на строительство двух многоквартирных домов на улице Луговой в Омске. После этого новые руководители фирмы заключили договоры долевого участия с 16 физическими и юридическими лицами на общую сумму около 39 млн рублей.

Почти 5,5 млн рублей из полученных денег они потратили не на строительство домов, а на личные цели: погашение кредитов и займов, оплату счетов в кафе, аптеках и на заправках.

Отметим, что до сих пор строительство домов не было завершено и было передано другой организации. Теперь уголовное дело рассмотрят в Октябрьском районном суде.

Напомним, что ранее стало известно о сроках сдачи проблемного жилого комплекса «Золотые купола» в Омске. Конкурс на завершение строительства выиграла компания «Строительные материалы Сибири». В этом доме будет 308 квартир, из них 292 предназначены для дольщиков. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца года.

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