Тратили деньги на кредиты и кафе. В Омске осудят двух бизнесменов за обман дольщиков

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В региональной прокуратуре рассказали, что было утверждено обвинительное заключение по делу двух руководителей ООО «ГРАНД-БИЗНЕС ГРУПП». Их обвиняют в присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере, совершенных по предварительному сговору.
Выяснилось, что в 2015 году обвиняемые приобрели компанию «ГРАНД-БИЗНЕС ГРУПП», которая имела разрешение на строительство двух многоквартирных домов на улице Луговой в Омске. После этого новые руководители фирмы заключили договоры долевого участия с 16 физическими и юридическими лицами на общую сумму около 39 млн рублей.
Почти 5,5 млн рублей из полученных денег они потратили не на строительство домов, а на личные цели: погашение кредитов и займов, оплату счетов в кафе, аптеках и на заправках.
Отметим, что до сих пор строительство домов не было завершено и было передано другой организации. Теперь уголовное дело рассмотрят в Октябрьском районном суде.
Напомним, что ранее стало известно о сроках сдачи проблемного жилого комплекса «Золотые купола» в Омске. Конкурс на завершение строительства выиграла компания «Строительные материалы Сибири». В этом доме будет 308 квартир, из них 292 предназначены для дольщиков. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца года.