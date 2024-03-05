Неоднократные предостережения. Трех омских застройщиков «отлучили» от денег дольщиков

Так, компания «Строй-Арт» (учредитель — Вера Дель) занимается возведением жилого комплекса в границах Бульвара Архитекторов и Волгоградской на 1254 квартиры. Дома №1 и №5 застройщик с учетом многочисленных продлений сроков строительства должен сдать в четвертом квартале 2025 года. В декабре специалисты Госстройнадзора зафиксировали отклонение от примерного графика реализации проекта на шесть и более месяцев.