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Неоднократные предостережения. Трех омских застройщиков «отлучили» от денег дольщиков

5 марта 2024, 05:48
Фото: Город55
Иллюстрация

Трех омских застройщиков из-за нарушений «отлучили» от денег дольщиков

Суд встал на сторону Госстройнадзора и запретил трем компаниям временно вести деятельность, связанную с привлечением денег дольщиков.

Арбитражный суд Омской области удовлетворил сразу несколько исков Госстройнадзора к строительным компаниям с одинаковым требованием. Через суд ведомство добилось приостановки деятельности компаний, связанной с привлечением денег участников долевого строительства.

В течение полугода собирать деньги с дольщиков не смогут омские компании — «Первая инвестиционная компания — Микрорайон „Садовый“ жилой дом 9», «Первая инвестиционная компания — Микрорайон „Садовый“ жилые дома 1-8» и «Строй-Арт». Все они с задержкой возводят дома на Левобережье, из-за чего в декабре прошлого года получили очередные предостережения от Госстройнадзора.

Так, компания «Строй-Арт» (учредитель — Вера Дель) занимается возведением жилого комплекса в границах Бульвара Архитекторов и Волгоградской на 1254 квартиры. Дома №1 и №5 застройщик с учетом многочисленных продлений сроков строительства должен сдать в четвертом квартале 2025 года. В декабре специалисты Госстройнадзора зафиксировали отклонение от примерного графика реализации проекта на шесть и более месяцев.

Участок, где строят ЖК в границах Бульвара Архитекторов и ВолгоградскойУчасток, где строят ЖК в границах Бульвара Архитекторов и Волгоградской
Участок, где строят ЖК в границах Бульвара Архитекторов и Волгоградской
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

«Первая инвестиционная компания — Микрорайон „Садовый“ жилой дом 9» (владелец — Артем Артемьев) возводит только один дом — девятиэтажку на 264 квартиры. По планам ввести ее в эксплуатацию должны к концу 2024 года.

И еще один застройщик также работает в микрорайоне Садовый — это ООО «Первая инвестиционная компания „Микрорайон „Садовый“ дома 1-8» Владислава Потатушкина. В предостережении от декабря прошлого года говорится, что компания не предоставила вовремя ежеквартальный отчет по строительству домов с привлечением средств дольщиков и примерные графики реализации проектов.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о судьбе еще одного долгостроя на Левобережье. Многоэтажку на 70 лет Октября, которую начали возводить еще в 2005 году, сейчас активно разбирают. Демонтаж обещают выполнить до середины апреля.

Разберут за март. Проблемный омский долгострой на Поворотной начали демонтировать
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#Общество#Омск#Суд#Строительство#Застройщик#Долгострой#Дольщики#Многоквартирный дом#Новости#Юлия Истомина#Госстройнадзор
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