Неоднократные предостережения. Трех омских застройщиков «отлучили» от денег дольщиков

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:51
Арбитражный суд Омской области удовлетворил сразу несколько исков Госстройнадзора к строительным компаниям с одинаковым требованием. Через суд ведомство добилось приостановки деятельности компаний, связанной с привлечением денег участников долевого строительства.
В течение полугода собирать деньги с дольщиков не смогут омские компании — «Первая инвестиционная компания — Микрорайон „Садовый“ жилой дом 9», «Первая инвестиционная компания — Микрорайон „Садовый“ жилые дома 1-8» и «Строй-Арт». Все они с задержкой возводят дома на Левобережье, из-за чего в декабре прошлого года получили очередные предостережения от Госстройнадзора.
Так, компания «Строй-Арт» (учредитель — Вера Дель) занимается возведением жилого комплекса в границах Бульвара Архитекторов и Волгоградской на 1254 квартиры. Дома №1 и №5 застройщик с учетом многочисленных продлений сроков строительства должен сдать в четвертом квартале 2025 года. В декабре специалисты Госстройнадзора зафиксировали отклонение от примерного графика реализации проекта на шесть и более месяцев.
«Первая инвестиционная компания — Микрорайон „Садовый“ жилой дом 9» (владелец — Артем Артемьев) возводит только один дом — девятиэтажку на 264 квартиры. По планам ввести ее в эксплуатацию должны к концу 2024 года.
И еще один застройщик также работает в микрорайоне Садовый — это ООО «Первая инвестиционная компания „Микрорайон „Садовый“ дома 1-8» Владислава Потатушкина. В предостережении от декабря прошлого года говорится, что компания не предоставила вовремя ежеквартальный отчет по строительству домов с привлечением средств дольщиков и примерные графики реализации проектов.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о судьбе еще одного долгостроя на Левобережье. Многоэтажку на 70 лет Октября, которую начали возводить еще в 2005 году, сейчас активно разбирают. Демонтаж обещают выполнить до середины апреля.