Забрали миллионы. Задержаны бизнесмены, подозреваемые в обмане омских дольщиков

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В СУ СК РФ по Омской области рассказали о задержании подозреваемых, проходящих по делу о нарушении прав дольщиков. Речь идет о 51-летнем директоре и 45-летнем соучредителе ООО «ГК „Энергосистемы“. Эта компания должна была построить две многоэтажки на улице 11-я Ремесленная, однако этого не случилось.
Следствие считает, что злоумышленники заключили договоры с фондом защиты прав участников долевого строительства и получили аванс на сумму больше 254 млн рублей. Это было осенью 2022 года.
Решив воспользоваться случаем, они перечислили на счета сторонних компаний больше 47 млн рублей на вообще не связанные со строительством вещи. До этого было известно о 15 млн рублей.
Фигурантов дела (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество) задержали. В их домах, расположенных в Ленинградской области, оперативники провели обыски. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Город55 писал о том, что в Омске от рук недобросовестных компаний пострадали 457 человек. Они вложили деньги в строительство десяти многоквартирных домов, которые по факту никто так и не достроил с 2020 года. В этой затянувшейся истории продолжают разбираться следователи. Они возбудили два уголовных дела — по факту халатности и злоупотреблением полномочиями.