Забрали миллионы. Задержаны бизнесмены, подозреваемые в обмане омских дольщиков

Ранее Город55 писал о том, что в Омске от рук недобросовестных компаний пострадали 457 человек. Они вложили деньги в строительство десяти многоквартирных домов, которые по факту никто так и не достроил с 2020 года. В этой затянувшейся истории продолжают разбираться следователи. Они возбудили два уголовных дела — по факту халатности и злоупотреблением полномочиями.