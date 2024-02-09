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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

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Забрали миллионы. Задержаны бизнесмены, подозреваемые в обмане омских дольщиков

9 февраля 2024, 08:23
Фото: Город55
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Следователи задержали бизнесменов, подозреваемых в обмане омских дольщиков

Ранее речь шла о краже 15 миллионов, однако теперь стало известно о хищении больше 47 миллионов рублей.

В СУ СК РФ по Омской области рассказали о задержании подозреваемых, проходящих по делу о нарушении прав дольщиков. Речь идет о 51-летнем директоре и 45-летнем соучредителе ООО «ГК „Энергосистемы“. Эта компания должна была построить две многоэтажки на улице 11-я Ремесленная, однако этого не случилось.

Следствие считает, что злоумышленники заключили договоры с фондом защиты прав участников долевого строительства и получили аванс на сумму больше 254 млн рублей. Это было осенью 2022 года.

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Видео: Город55

Решив воспользоваться случаем, они перечислили на счета сторонних компаний больше 47 млн рублей на вообще не связанные со строительством вещи. До этого было известно о 15 млн рублей.

Фигурантов дела (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество) задержали. В их домах, расположенных в Ленинградской области, оперативники провели обыски. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Город55 писал о том, что в Омске от рук недобросовестных компаний пострадали 457 человек. Они вложили деньги в строительство десяти многоквартирных домов, которые по факту никто так и не достроил с 2020 года. В этой затянувшейся истории продолжают разбираться следователи. Они возбудили два уголовных дела — по факту халатности и злоупотреблением полномочиями.

Омский следком возбудил уголовное дело по факту обмана дольщиков
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