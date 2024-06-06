От сыпи до онкологии: чем опасны выбросы для организма

Есть люди, кто не может спать из-за едких запахов или даже просыпается среди ночи. В соцсетях омичи рассказывают также, что у них першит горло в период НМУ, чешутся и слипаются глаза. Тем, кто страдает аллергией, приходится особенно тяжко.