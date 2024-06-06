От сыпи до онкологии: чем опасны выбросы для организма

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Последний раз специалисты Обь-Иртышского УГМС объявляли режим неблагоприятных метеоусловий в ночь с 2 на 3 июня. Кроме того, «черное небо» окутывало областной центр в конце весны — 30 и 31 мая.
Омичи постоянно жалуются на головные боли, тошноты и ухудшение сна. В дни НМУ многие стараются не открывать окно, однако мигрени из-за выбросов все равно не дают покоя. Ведь закрытые окна приводят к недостатку воздуха в квартире.
Есть люди, кто не может спать из-за едких запахов или даже просыпается среди ночи. В соцсетях омичи рассказывают также, что у них першит горло в период НМУ, чешутся и слипаются глаза. Тем, кто страдает аллергией, приходится особенно тяжко.
Врач первой квалификационной категории Татьяна отметила, что в первую очередь обилие ядовитых веществ в воздухе влияет на пациентов с бронхолегочными заболеваниями. В этом числе бронхит, астма и другие. Болезни практически сразу обостряются.
Но остро реагировать на выбросы могут и другие. Кашель, головная боль, насморк, кожная сыпь, слезотечение — реакции на загрязнение воздуха. Как объяснил специалист, в период НМУ понижается содержание кислорода в организме, поэтому многие говорят, что им нечем дышать.
Если дышать грязным воздухом продолжительное время, то возрастает риск возникновения онкологии, астмы и заболеваний дыхательных путей.
В период действия режима неблагоприятных метеоусловий горожанам советуют: