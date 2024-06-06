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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

От сыпи до онкологии: чем опасны выбросы для организма

От сыпи до онкологии: чем опасны выбросы для организма

6 июня 2024, 11:31
Фото: gorod55.ru
Выбросы на протяжении нескольких лет регулярно происходят в Омске и Омской области. Как токсичные вещества влияют на организм? Подробности — в материале Города55.

Режим НМУ в Омске

Последний раз специалисты Обь-Иртышского УГМС объявляли режим неблагоприятных метеоусловий в ночь с 2 на 3 июня. Кроме того, «черное небо» окутывало областной центр в конце весны — 30 и 31 мая.

Омичи постоянно жалуются на головные боли, тошноты и ухудшение сна. В дни НМУ многие стараются не открывать окно, однако мигрени из-за выбросов все равно не дают покоя. Ведь закрытые окна приводят к недостатку воздуха в квартире.

Есть люди, кто не может спать из-за едких запахов или даже просыпается среди ночи. В соцсетях омичи рассказывают также, что у них першит горло в период НМУ, чешутся и слипаются глаза. Тем, кто страдает аллергией, приходится особенно тяжко.

Чем опасно загрязнение воздуха для человека

Врач первой квалификационной категории Татьяна отметила, что в первую очередь обилие ядовитых веществ в воздухе влияет на пациентов с бронхолегочными заболеваниями. В этом числе бронхит, астма и другие. Болезни практически сразу обостряются.

Фото: gorod55.ru

Но остро реагировать на выбросы могут и другие. Кашель, головная боль, насморк, кожная сыпь, слезотечение — реакции на загрязнение воздуха. Как объяснил специалист, в период НМУ понижается содержание кислорода в организме, поэтому многие говорят, что им нечем дышать.

Если дышать грязным воздухом продолжительное время, то возрастает риск возникновения онкологии, астмы и заболеваний дыхательных путей.

Что делать при выбросах

В период действия режима неблагоприятных метеоусловий горожанам советуют:

  • поменьше выходить на улицу;
  • по возвращении домой принимать душ;
  • промывать нос и горло чистой водой или физраствором;
  • если у вас есть хронические заболевания, брать с собой необходимые лекарства;
  • реже открывать окна, использовать кондиционеры и очистители воздуха;
  • ежедневно проводить влажную уборку;
  • отказаться от курения и употребления алкоголя, так как это дополнительная нагрузка на организм.
Отрава в воздухе. В Омске объявили режим «черного неба» первой степени опасности
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#Алина Ясинская#Общество#Здоровье#Омск#Выбросы#Россия#Новости#Режим нму
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