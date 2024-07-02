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Posted Сегодня, 04:41

Published Сегодня, 04:41

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

иллюстрация

Головные боли и слабость. Омичи столкнутся с магнитной бурей в середине недели

2 июля 2024, 04:41
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В ночь на 4 июля на Омскую область обрушится магнитная буря

Ученые предупреждают жителей нашего региона, что через пару дней ожидается магнитная буря слабой интенсивности, уровень G1. Магнитная буря начнется в полночь и предположительно продлится до шести часов утра.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупреждает омичей о том, что в четверг ожидается магнитная буря уровня G1.

Магнитная буря начнется в 00:00 и продлится примерно до 6 часов утра. После этого магнитосфера начнет успокаиваться.

прогноз на три дняпрогноз на три дня
прогноз на три дня
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Отметим, что бури такого уровня обычно считаются слабыми, но даже они могут вызвать недомогание у метеозависимых людей. Основные симптомы метеозависимости включают в себя головные боли, мигрени, проблемы с сердцем и нарушения кровообращения. Последние два симптома особенно часто проявляются у пожилых людей, а также у тех, кто недавно перенес инфаркт или инсульт.

прогноз на три дняпрогноз на три дня
прогноз на три дня
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Напомним, что в такие дни рекомендуется придерживаться обычного ритма жизни, не переутомляться, достаточно спать и избегать тяжелой пищи, которая может вызвать дискомфорт в желудке. Соблюдение этих рекомендаций поможет легче перенести магнитные возмущения и сохранить здоровье.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Магнитная буря#Ученые#Головная боль#Недомогание#Лаборатория солнечной астрономии#ИКИ#ИСЗФ#Метеочувствительные люди
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