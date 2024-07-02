Головные боли и слабость. Омичи столкнутся с магнитной бурей в середине недели

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупреждает омичей о том, что в четверг ожидается магнитная буря уровня G1.
Магнитная буря начнется в 00:00 и продлится примерно до 6 часов утра. После этого магнитосфера начнет успокаиваться.
Отметим, что бури такого уровня обычно считаются слабыми, но даже они могут вызвать недомогание у метеозависимых людей. Основные симптомы метеозависимости включают в себя головные боли, мигрени, проблемы с сердцем и нарушения кровообращения. Последние два симптома особенно часто проявляются у пожилых людей, а также у тех, кто недавно перенес инфаркт или инсульт.
Напомним, что в такие дни рекомендуется придерживаться обычного ритма жизни, не переутомляться, достаточно спать и избегать тяжелой пищи, которая может вызвать дискомфорт в желудке. Соблюдение этих рекомендаций поможет легче перенести магнитные возмущения и сохранить здоровье.