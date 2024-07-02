Головные боли и слабость. Омичи столкнутся с магнитной бурей в середине недели

Отметим, что бури такого уровня обычно считаются слабыми, но даже они могут вызвать недомогание у метеозависимых людей. Основные симптомы метеозависимости включают в себя головные боли, мигрени, проблемы с сердцем и нарушения кровообращения. Последние два симптома особенно часто проявляются у пожилых людей, а также у тех, кто недавно перенес инфаркт или инсульт.