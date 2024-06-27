gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Во время магнитных бурь метеозависимые люди часто сталкиваются с головными болями

В Омск вместе с безумной жарой придет жестокая магнитная буря

27 июня 2024, 05:21
Фото: Изображение Midjourney
Во время магнитных бурь метеозависимые люди часто сталкиваются с головными болями
В дни мощных магнитных колебаний метеозависимые люди могут столкнуться с бессонницей, головными болями, скачками артериального давления и другими недомоганиями.

В ближайшую субботу, 29 июня, Омскую область накроет магнитная буря. Согласно данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, наиболее активного воздействия магнитосферы стоит ждать с 3 до 9 часов. После магнитное поле будет оставаться возбужденным примерно до полудня.

Фото: Лаборатория солнечной активности ИКИ и ИСЗФ

В дни мощных магнитных колебаний метеозависимые люди могут столкнуться с бессонницей, головными болями, скачками артериального давления и другими недомоганиями.

Напомним, что конец недели в регионе обещает быть жарким. Местами температура воздуха может достигать 37 градусов.

Бьет рекорды. На Омскую область надвигается 37-градусная жара
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Магнитная буря#Метеозависимость#Бессонница#Головные боли
Подпишитесь
Омский Горсовет одобрил повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте
Вчера, 04:59
Климат как на Северном Кавказе. Что будет с погодой в Омске через 60 лет
Сегодня, 03:28
Платные, бесплатные и дикие. Какие пляжи открыты в Омске этим летом
Сегодня, 03:30
Подберут оттенки к каждому фасаду: в Омске подсветят все здания и мосты
Сегодня, 04:12
В Коми девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов из-за размытой насыпи
Сегодня, 02:56