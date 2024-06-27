В Омск вместе с безумной жарой придет жестокая магнитная буря

В ближайшую субботу, 29 июня, Омскую область накроет магнитная буря. Согласно данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, наиболее активного воздействия магнитосферы стоит ждать с 3 до 9 часов. После магнитное поле будет оставаться возбужденным примерно до полудня.