В Омск вместе с безумной жарой придет жестокая магнитная буря

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В ближайшую субботу, 29 июня, Омскую область накроет магнитная буря. Согласно данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, наиболее активного воздействия магнитосферы стоит ждать с 3 до 9 часов. После магнитное поле будет оставаться возбужденным примерно до полудня.
В дни мощных магнитных колебаний метеозависимые люди могут столкнуться с бессонницей, головными болями, скачками артериального давления и другими недомоганиями.
Напомним, что конец недели в регионе обещает быть жарким. Местами температура воздуха может достигать 37 градусов.