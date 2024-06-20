Врач Чудаков дал рекомендации для метеозависимых людей во время магнитных бурь

Эксперт отмечает, что нужно взять несколько дней на отдых, объяснить врачу и начальнику, что здоровье может ухудшиться в этот период. Даже для тем, кто не так чувствителен к магнитным бурям, по мнению медика, стоит принять определенные меры предосторожности. Они могут продолжать свой обычный ритм жизни, но при этом не переутомляться, высыпаться и не употреблять тяжелую пищу, которая может перегрузить желудок. Эти шаги помогут легче пережить магнитные возмущения и не повредить свое здоровье.