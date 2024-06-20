Врач Чудаков дал рекомендации для метеозависимых людей во время магнитных бурь

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
По словам врача, в текущем году количество магнитных бурь увеличилось, а наивысшая активность ожидается в 2025 году. Поэтому тем, кто страдает от плохого самочувствия при подобных явлениях, рекомендуется быть особенно осторожными. Важно оставаться дома и не ходить на работу, пиштет regions.ru.
Эксперт отмечает, что нужно взять несколько дней на отдых, объяснить врачу и начальнику, что здоровье может ухудшиться в этот период. Даже для тем, кто не так чувствителен к магнитным бурям, по мнению медика, стоит принять определенные меры предосторожности. Они могут продолжать свой обычный ритм жизни, но при этом не переутомляться, высыпаться и не употреблять тяжелую пищу, которая может перегрузить желудок. Эти шаги помогут легче пережить магнитные возмущения и не повредить свое здоровье.