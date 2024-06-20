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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Врач Чудаков дал рекомендации для метеозависимых людей во время магнитных бурь

20 июня 2024, 11:14
Семейный врач, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков советует людям, которые испытывают негативное воздействие магнитных бурь, принимать дополнительные меры для сохранения здоровья.

По словам врача, в текущем году количество магнитных бурь увеличилось, а наивысшая активность ожидается в 2025 году. Поэтому тем, кто страдает от плохого самочувствия при подобных явлениях, рекомендуется быть особенно осторожными. Важно оставаться дома и не ходить на работу, пиштет regions.ru.

Эксперт отмечает, что нужно взять несколько дней на отдых, объяснить врачу и начальнику, что здоровье может ухудшиться в этот период. Даже для тем, кто не так чувствителен к магнитным бурям, по мнению медика, стоит принять определенные меры предосторожности. Они могут продолжать свой обычный ритм жизни, но при этом не переутомляться, высыпаться и не употреблять тяжелую пищу, которая может перегрузить желудок. Эти шаги помогут легче пережить магнитные возмущения и не повредить свое здоровье.

#Алина Ибрагимова
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