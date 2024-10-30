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Лаборатория солнечной астрономии

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Октябрь
Гипертоникам не позавидуешь. В конце ноября Омскую область ждут природные катаклизмы
30 октября, 04:17
Не до сна. В Омской области всю ночь будет бушевать магнитная буря
28 октября, 14:06
Новая рабочая неделя начнется для омичей с погодной неприятности
27 октября, 06:25
На этой неделе на Омск обрушится очередная неприятность
14 октября, 07:27
Радость метеозависимых, смертельное ДТП и выгул квадроберов. Омск в воскресенье
6 октября, 14:12
Сентябрь
Гипертоникам не поздоровится. На следующей неделе омичей ждет новая напасть
20 сентября, 07:16
На Омскую область обрушилась мощная магнитная буря
17 сентября, 07:06
Угрожает авиапассажирам? Как трехдневная магнитная буря повлияет на омичей
2 сентября, 06:54
Июль
К вечеру среды на омичей обрушится жесткая магнитная буря
23 июля, 10:18
После геошторма Омскую область ждут «магнитные сюрпризы» от Солнца
16 июля, 08:59
Вместе с жарой на выходных Омскую область накроет магнитная буря
11 июля, 04:59
В конце июля на Омскую область обрушится магнитная буря
5 июля, 05:41
Головные боли и слабость. Омичи столкнутся с магнитной бурей в середине недели
2 июля, 04:41

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