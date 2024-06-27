В Коми девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов из-за размытой насыпи

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Как сообщают «Новые известия», пострадали пассажиры поезда № 511, который следовал по маршруту Воркута — Новороссийск. В составе поезда было 14 вагонов, в них находилось 232 пассажира.
«Предварительной причиной происшествия с поездом №511 Воркута — Новороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков», — уточнили в РЖД.
Вагоны хвостовой части пассажирского поезда сошли с рельсов и опрокинулись. Первые пять вагонов остались на путях. По предварительным данным, пострадали около 70 человек. В мэрии города Воркуты уточнили, что 10 человек получили тяжелые травмы.
«Ждем списки пострадавших в аварии. „Тяжелых“ около 10 человек», — прокомментировали в мэрии Воркуты.
Затем поступала новая оперативная информация: сначала в мэрии сообщили, что пострадавших с тяжелыми травмами меньше — всего три человека. Вскоре поступило новое уточнение: в центральную районную больницу Инты везут семерых человек с переломами плеча, бедра и позвоночника. Один ребенок оказался в числе серьезно пострадавших.
Позже власти Воркуты сообщили, что в поезде находились только жители города. Владимир Уйба, глава Республики Коми, который прибыл на место аварии, отметил, что спасателям было сложно добраться до места происшествия из-за бездорожья. То же самое можно сказать и о бригадах медиков.
«Опытные специалисты будут оказывать первую помощь пострадавшим: обезболивание, остановка кровотечения и пр. На месте будут приниматься решения о госпитализации в Интинскую ЦРБ тех, кому требуется стационарная помощь», — уточнил Уйба.
Николай Семенов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Коми, сообщил, что на месте происшествия работают спасатели и психологи МЧС. Из Усинска в сторону места трагедии вылетели два санитарных вертолета Ми-8МТВ.
По данным Минздрава России, в результате схода поезда с рельсов в Республике Коми пострадали до 40 человек. Состояние семи из них оценивается как тяжелое. В РЖД уточнили, что 46 человек обратились за медицинской помощью.
Пассажиров, которым не понадобится медицинская помощь, разместят в пункте временного размещения. Власти Республики Коми сообщили, что для всех пассажиров поезда подготовлены пункты временного размещения в гостинице и школе города Инты.
Позже стало известно, что все 195 человек, находившихся в поезде, были эвакуированы в Инту, где им предоставят временное жилье и помощь.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не погиб, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
По информации транспортной прокуратуры, было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ, которая касается нарушений правил безопасности движения транспорта.