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место происшествия

В Коми девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов из-за размытой насыпи

27 июня 2024, 02:56
Фото: tvzvezda.ru
место происшествия
В Коми с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда № 511. По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, инцидент произошел на перегоне Инта — Угольный. Несколько пассажиров получили серьезные травмы.

Как сообщают «Новые известия», пострадали пассажиры поезда № 511, который следовал по маршруту Воркута — Новороссийск. В составе поезда было 14 вагонов, в них находилось 232 пассажира.

«Предварительной причиной происшествия с поездом №511 Воркута — Новороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков», — уточнили в РЖД.

Вагоны хвостовой части пассажирского поезда сошли с рельсов и опрокинулись. Первые пять вагонов остались на путях. По предварительным данным, пострадали около 70 человек. В мэрии города Воркуты уточнили, что 10 человек получили тяжелые травмы.

«Ждем списки пострадавших в аварии. „Тяжелых“ около 10 человек», — прокомментировали в мэрии Воркуты.

Затем поступала новая оперативная информация: сначала в мэрии сообщили, что пострадавших с тяжелыми травмами меньше — всего три человека. Вскоре поступило новое уточнение: в центральную районную больницу Инты везут семерых человек с переломами плеча, бедра и позвоночника. Один ребенок оказался в числе серьезно пострадавших.

место происшествия
Видео: Транспортная прокуратура СЗФО

Позже власти Воркуты сообщили, что в поезде находились только жители города. Владимир Уйба, глава Республики Коми, который прибыл на место аварии, отметил, что спасателям было сложно добраться до места происшествия из-за бездорожья. То же самое можно сказать и о бригадах медиков.

«Опытные специалисты будут оказывать первую помощь пострадавшим: обезболивание, остановка кровотечения и пр. На месте будут приниматься решения о госпитализации в Интинскую ЦРБ тех, кому требуется стационарная помощь», — уточнил Уйба.

Николай Семенов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Коми, сообщил, что на месте происшествия работают спасатели и психологи МЧС. Из Усинска в сторону места трагедии вылетели два санитарных вертолета Ми-8МТВ.

По данным Минздрава России, в результате схода поезда с рельсов в Республике Коми пострадали до 40 человек. Состояние семи из них оценивается как тяжелое. В РЖД уточнили, что 46 человек обратились за медицинской помощью.

Пассажиров, которым не понадобится медицинская помощь, разместят в пункте временного размещения. Власти Республики Коми сообщили, что для всех пассажиров поезда подготовлены пункты временного размещения в гостинице и школе города Инты.

Позже стало известно, что все 195 человек, находившихся в поезде, были эвакуированы в Инту, где им предоставят временное жилье и помощь.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не погиб, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По информации транспортной прокуратуры, было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ, которая касается нарушений правил безопасности движения транспорта.

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