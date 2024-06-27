В Коми девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов из-за размытой насыпи

Позже власти Воркуты сообщили, что в поезде находились только жители города. Владимир Уйба, глава Республики Коми, который прибыл на место аварии, отметил, что спасателям было сложно добраться до места происшествия из-за бездорожья. То же самое можно сказать и о бригадах медиков.