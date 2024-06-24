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Posted Сегодня, 07:53

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Без сборов. Из-за терактов в Дагестане омичи могут сдать билеты в Дербент и Махачкалу

24 июня 2024, 07:53
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

ФПК запустит полный возврат билетов до и от станций Дербент и Махачкала

Пассажиры, купившие билеты на поезда до и от станций Дербент и Махачкала, могут оформить возврат, в том числе по невозвратному тарифу, без дополнительных сборов. Однако важно успеть оформить возврат в течение трех дней.

Федеральная пассажирская компания в своем телеграм-канале объявила, что пассажиры, которые планируют отказаться от поездки до станций Дербент и Махачкала, могут вернуть деньги за билеты, даже если они были приобретены по невозвратному тарифу. При этом денежные средства будут возвращены в полном объеме.

«Пассажиры, оформившие билеты на поезда от и до станций Дербент и Махачкала и желающие отказаться от поездки, могут в течение трех суток оформить возврат билетов, в том числе приобретенных по невозвратному тарифу, без удержания дополнительных сборов», — уточнили в компании.

Уточним, что оформить возврат можно тремя удобными способами:

  • через сайт;
  • в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»;
  • в кассах дальнего следования.

Напомним, что в результате терактов в Дагестане погибли более пятнадцати сотрудников полиции и несколько мирных жителей. В связи с этим в республике объявлен трехдневный траур. Указ об этом подписал глава Дагестана Сергей Меликов. 24, 25 и 26 июня — по всей территории республики будут приспущены флаги. Кроме того, в эти дни не будут проводиться развлекательные мероприятия и телевизионные передачи.

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