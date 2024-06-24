Без сборов. Из-за терактов в Дагестане омичи могут сдать билеты в Дербент и Махачкалу

Напомним, что в результате терактов в Дагестане погибли более пятнадцати сотрудников полиции и несколько мирных жителей. В связи с этим в республике объявлен трехдневный траур. Указ об этом подписал глава Дагестана Сергей Меликов. 24, 25 и 26 июня — по всей территории республики будут приспущены флаги. Кроме того, в эти дни не будут проводиться развлекательные мероприятия и телевизионные передачи.