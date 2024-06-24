Омичам, отказавшимся от туров в Крым после атаки на Севастополь, вернут деньги

Как рассказали опрошенные «Вестником АТОР» туроператоры, на данный момент не было зафиксировано массовых обращений с просьбами об отмене туров в Крым в связи с трагедией. Также не поступало запросов на досрочное возвращение туристов, которые уже находятся на полуострове.