Омичам, отказавшимся от туров в Крым после атаки на Севастополь, вернут деньги

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора «Дельфин», в беседе с «Вестником АТОР» рассказал, что пляж в Учкуевке считается одним из самых популярных мест для купания среди местных жителей.
По словам Ромашкина, в окрестностях пляжа расположено около десяти отелей с различным количеством номеров. Кроме того, есть небольшие гостиницы, которые не имеют собственного пляжа, но их гости также могут пользоваться общественным пляжем.
При этом основная часть туристов, приезжающих в Севастополь, посещает другие районы города. По предварительным оценкам, на Северной стороне в данный момент может находиться около 250 организованных туристов.
Как рассказали опрошенные «Вестником АТОР» туроператоры, на данный момент не было зафиксировано массовых обращений с просьбами об отмене туров в Крым в связи с трагедией. Также не поступало запросов на досрочное возвращение туристов, которые уже находятся на полуострове.
«Мы приняли решение полностью возвращать туристам деньги в случае отказа от туров в Крым», — уточнил Сергей Ромашкин.
В компании «Интурист» сообщили, что на данный момент туристы не обращались с просьбой аннулировать туры. Однако если такие запросы поступят, решение будет приниматься в зависимости от обстоятельств каждого конкретного случая.
Напомним, что в результате ракетного обстрела пляжа в Севастополе пострадали 28 детей и 123 взрослых. Из них 82 человека были госпитализированы. К сожалению, погибли четыре человека, в том числе двое детей. В связи с этой трагедией, 24 июня в Севастополе объявлен днем траура.