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Зеленая комиссия

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Октябрь
В Омске ради нового корпуса онкодиспансера на Завертяева срубят больше сотни деревьев
25 октября, 09:26
Вблизи морга. В Омске на Нахимова появится высокотехнологичный центр протезирования
25 октября, 08:18
На берегу Замарайки. В омских «Кварталах Драверта» построят огромную школу и детсад
25 октября, 07:15
«Почему мы сами себя убиваем?»: омичка эмоционально высказалась о вырубке деревьев
24 октября, 06:13
Останетесь с помойками: вырубка деревьев у «Маяковского» в Омске вызвала жаркие споры
23 октября, 14:11
«Никому не мешали». Вдоль дороги на Левобережье Омска спилили сотни деревьев
9 октября, 07:16
«Земельные махинации»: Омск лишился 252 млн рублей на землях у Старозагородной рощи
4 октября, 10:56
Сентябрь
Возникли вопросы. Рядом с «Маяковским» в центре Омска хотят вырубить десятки деревьев
18 сентября, 09:09
Август
«Выпилят, и что останется?»: в Омске у Советского парка из-за стройки срубят деревья
16 августа, 10:20
Омская фирма Элины Шихмирзаевой построит ЖК на месте снесенных «авариек» на Пушкина
16 августа, 07:18
После долгих споров. В Омске одобрили пересадку двух сотен деревьев на Конева
15 августа, 10:43
Компенсация в 1,5 млн рублей. В Омске «Эталон» ради новых домов срубит 48 деревьев
1 августа, 07:07
«Вашим агрономам двойка». В Омске снова не одобрили вырубку 200 деревьев на Конева
1 августа, 02:33
Июль
В Омске вдоль центральных улиц высадят новые деревья
Специалисты обратили внимание на кустарники, которые по неизвестным причинам увядают.
10 июля, 09:28
Июнь
«Истерики будет куча». На главных магистралях Омска хотят срубить засохшие деревья
21 июня, 09:06
Нужна дорога. Рядом с особой зоной «Авангард» в Омске срубят десятки деревьев
21 июня, 05:23
Пока захламленное место. В Омске на Пушкина из-за новой стройки хотят убрать гаражи
21 июня, 04:30
Заброшенную омскую «Агродеревню» у Заозерной застроят малоэтажными домами
20 июня, 09:03
Последний зеленый остров. На Левобережье Омска ради ТЦ хотят снести 20 здоровых сосен
20 июня, 05:56
Все в коммуникациях. В Омске одобрили вырубку 30 деревьев у музыкального театра
20 июня, 03:00

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