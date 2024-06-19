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Updated Сегодня, 12:59

Иллюстрация

«Душат друг друга». В центре рядом с ТЦ «Омский» срубят 13 сухостойных елей

19 июня 2024, 12:19
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

Возле торгового центра «Омский» на Интернациональной срубят 13 погибших елей

Взамен на этом же месте посадят 13 новых деревьев. Члены «зеленой комиссии» рекомендовали проводить работы осенью.

Сегодня, 19 июня, в Омске состоялось очередное заседание «зеленой комиссии». На нем побывал корреспондент Города55. На повестке дня было 39 вопросов, один из них касался сноса 13 сухостойных елей, которые растут возле ТЦ «Омский» на Интернациональной, 43.

Обращение оставило совместное предприятие ТЦ «Омский», которым владеют Елена Абрамова, Станислав Абрамов и АО «Центр». Участок площадью 26433 кв. м на Интернациональной принадлежит компании.

Участок под ТЦ «Омский»Участок под ТЦ «Омский»
Участок под ТЦ «Омский»
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Взамен погибших деревьев организация должна будет в качестве компенсации высадить рядом с торговым центром 13 елей. Вырубку члены комиссии одобрили с условием одновременной замены, чтобы процесс сноса и посадки были сопряжены. Пока однако неизвестно, когда именно ели срубят и высадят вместо них другие.

«Мы изначально планировали убрать еще несколько живых деревьев, чтобы расстояние увеличить, чтобы ели более здоровыми росли. Они друг друга душат, потому что им мало света и мало питания. Агроном нам сказала, что лучше проредить. Но поскольку администрация не нашла нам место альтернативной высадки, мы ограничились только сухостойными деревьями, теми, которые действительно нужно уже убирать», — пояснила представительница ТЦ «Омский».

Члены «зеленой комиссии» настояли на высадке деревьев осенью. А также рекомендовали серьезно отнестись к выбору подрядной организации, так как подрядчиков, у которых деревья приживаются, в Омске не так много.

Выяснилось, что помимо тех, что разрешили срубить, возле ТЦ есть и другие ели, которые находятся в угнетенном состоянии. Один из агрономов городского УДХБ отметила, что пересаживать деревья нужно было примерно через 10 лет после посадки, но никто заниматься этим не стал. Как результат — деревья доросли до такого состояния, когда их уже не пересадишь, а можно только срубить.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Деревья#Вырубка деревьев#Торговый центр#Посадка деревьев#Новости#Снос деревьев#Зеленая комиссия#Торговый центр Омский
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