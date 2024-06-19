«Душат друг друга». В центре рядом с ТЦ «Омский» срубят 13 сухостойных елей

Выяснилось, что помимо тех, что разрешили срубить, возле ТЦ есть и другие ели, которые находятся в угнетенном состоянии. Один из агрономов городского УДХБ отметила, что пересаживать деревья нужно было примерно через 10 лет после посадки, но никто заниматься этим не стал. Как результат — деревья доросли до такого состояния, когда их уже не пересадишь, а можно только срубить.