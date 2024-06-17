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Published Сегодня, 08:45

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Updated Сегодня, 08:47

иллюстрация

Можно в лес. В некоторых районах Омской области отменили противопожарный режим

17 июня 2024, 08:45
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В некоторых районах Омской области отменили противопожарный режим

Вместе с тем на определенных территориях установился третий класс пожарной опасности.

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области (ГУЛХ) рассказали об отмене противопожарного режима в нескольких муниципальных районах. Теперь местные жители могут посещать леса в южной и центральной части региона.

В общей сложности ограничение сняли в 21 районе Омской области. Вместе с тем до четверга, 20 июня, противопожарный режим будет действовать на районах:

  • Большеуковский
  • Большереченский
  • Знаменский
  • Колосовский
  • Крутинский
  • Тюкалинский
  • Муромцевский
  • Седельниковский
  • Тевризский
  • Тарский
  • Усть-Ишимский

Отметим, за нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы. Граждане платят от 15 до 30 тыс рублей, должностные — от 30 до 50 тыс рублей, юрлица — от 100 до 400 тыс рублей.

«Если из-за нарушения правил случится пожар, им может грозить уголовная ответственность, да и штрафы в этом случае гораздо выше», — подчеркнули в ГУЛХ.

На севере Омской области погода спокойная, а в остальных районах установился третий класс пожарной опасности.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Пожары#Новости#Пожароопасность#Противопожарный режим
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