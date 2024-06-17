Можно в лес. В некоторых районах Омской области отменили противопожарный режим

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
В Главном управлении лесного хозяйства Омской области (ГУЛХ) рассказали об отмене противопожарного режима в нескольких муниципальных районах. Теперь местные жители могут посещать леса в южной и центральной части региона.
В общей сложности ограничение сняли в 21 районе Омской области. Вместе с тем до четверга, 20 июня, противопожарный режим будет действовать на районах:
Отметим, за нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы. Граждане платят от 15 до 30 тыс рублей, должностные — от 30 до 50 тыс рублей, юрлица — от 100 до 400 тыс рублей.
«Если из-за нарушения правил случится пожар, им может грозить уголовная ответственность, да и штрафы в этом случае гораздо выше», — подчеркнули в ГУЛХ.
На севере Омской области погода спокойная, а в остальных районах установился третий класс пожарной опасности.