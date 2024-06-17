Понадобилась помощь. В Омской области подросток на мопеде сбил велосипедиста

Позже удалось установить личность нарушителя — им оказался 15-летний житель СНТ «Береговой». Он управлял мопедом «Альфа», который принадлежал его отцу, в отношении последнего возбуждено административное дело по ст. 12.19.1 КоАП РФ. Мужчина рассказал правоохранителям, что сын взял ключи от мопеда, когда он занимался домашними делами.