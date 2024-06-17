Понадобилась помощь. В Омской области подросток на мопеде сбил велосипедиста

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД по Омскому району поздним вечером 15 июня. На место отправились полицейские.
Предварительно установлено, что 15-летний подросток за рулем мопеда ехал по улице Заречной в селе Харино. Во время движения он сбил велосипедиста, после чего скрылся. 10-мальчику, который управлял велосипедом, понадобилась медицинская помощь.
Позже удалось установить личность нарушителя — им оказался 15-летний житель СНТ «Береговой». Он управлял мопедом «Альфа», который принадлежал его отцу, в отношении последнего возбуждено административное дело по ст. 12.19.1 КоАП РФ. Мужчина рассказал правоохранителям, что сын взял ключи от мопеда, когда он занимался домашними делами.