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Понадобилась помощь. В Омской области подросток на мопеде сбил велосипедиста

17 июня 2024, 08:44
Фото: Изображение Midjourney
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В Омской области 15-летний подросток на мопеде сбил велосипеда и скрылся

15-летний житель села Харино сел за руль мопеда своего отца, на улице Заречной он сбил велосипедиста и скрылся.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД по Омскому району поздним вечером 15 июня. На место отправились полицейские.

Предварительно установлено, что 15-летний подросток за рулем мопеда ехал по улице Заречной в селе Харино. Во время движения он сбил велосипедиста, после чего скрылся. 10-мальчику, который управлял велосипедом, понадобилась медицинская помощь.

Позже удалось установить личность нарушителя — им оказался 15-летний житель СНТ «Береговой». Он управлял мопедом «Альфа», который принадлежал его отцу, в отношении последнего возбуждено административное дело по ст. 12.19.1 КоАП РФ. Мужчина рассказал правоохранителям, что сын взял ключи от мопеда, когда он занимался домашними делами.

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