В ДТП с большегрузом на трассе Тюмень-Омск погибли 3 человека

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По информации пресс-центра УМВД Омской области, авария произошла на 573 километре «трассы смерти» Тюмень-Омск: сообщение о ДТП поступило в дежурную часть вечером минувшей субботы.
По результатам предварительного расследования, аварийную ситуацию спровоцировал выезд грузовика Dongfeng (им управлял 49-летний водитель) на встречную полосу движения, где в тот момент находился легковой автомобиль Chevrolet Lacetti, после чего оба автомобиля оказались в кювете.
Водитель и оба пассажира Chevrolet (одним из них был ребенок) погибли — сотрудники МВД устанавливают их личности. Кроме того, ведомством инициирована проверка инцидента — для выяснения деталей и причин произошедшего.
Напомним, ранее Город55 сообщал о пятилетнем мальчике, попавшем под автомобиль в Центральном округе Омска — ребенок перебегал дорогу.