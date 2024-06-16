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Фото с места аварии

В ДТП с большегрузом на трассе Тюмень-Омск погибли 3 человека

16 июня 2024, 03:00
Фото: Пресс-центр УМВД по Омской области
Фото с места аварии

Столкновение с грузовиком на трассе Тюмень-Омск унесло жизни 3 человек

Большегруз, выехавший на «встречку», стал причиной гибели трех человек, в том числе и ребенка.

По информации пресс-центра УМВД Омской области, авария произошла на 573 километре «трассы смерти» Тюмень-Омск: сообщение о ДТП поступило в дежурную часть вечером минувшей субботы.

По результатам предварительного расследования, аварийную ситуацию спровоцировал выезд грузовика Dongfeng (им управлял 49-летний водитель) на встречную полосу движения, где в тот момент находился легковой автомобиль Chevrolet Lacetti, после чего оба автомобиля оказались в кювете.

Водитель и оба пассажира Chevrolet (одним из них был ребенок) погибли — сотрудники МВД устанавливают их личности. Кроме того, ведомством инициирована проверка инцидента — для выяснения деталей и причин произошедшего.

Напомним, ранее Город55 сообщал о пятилетнем мальчике, попавшем под автомобиль в Центральном округе Омска — ребенок перебегал дорогу.

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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Полиция#Омская область#Ребенок#Авария#Проверка#Грузовик#Новости#Погибшие#Тюмень-Омск#Кювет
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