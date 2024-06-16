В ДТП с большегрузом на трассе Тюмень-Омск погибли 3 человека

По результатам предварительного расследования, аварийную ситуацию спровоцировал выезд грузовика Dongfeng (им управлял 49-летний водитель) на встречную полосу движения, где в тот момент находился легковой автомобиль Chevrolet Lacetti, после чего оба автомобиля оказались в кювете.