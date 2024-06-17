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Updated Сегодня, 07:28

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Минус один. В омском департаменте архитектуры упраздняют должность главного инженера

17 июня 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney
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Руководитель омского депархитектуры лишится одного из своих заместителей

Количество руководящих должностей в департаменте сократилось до 7.

В штатное расписание департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска решили внести изменения. Соответствующий документ 11 июня уже подписал мэр Сергей Шелест.

В депархитектуры сокращают должность заместителя директора департамента, главного инженера. В настоящий момент ее занимает Татьяна Вагина. Таким образом у главы департамента остается трое замов — первый заместитель, заместитель, который по совместительству является главным архитектором Омска и простой заместитель, а также три советника.

Скриншот постановленияСкриншот постановления
Скриншот постановления
Фото: Администрация города Омска

В новом варианте в департаменте числится 148 работников, из них 147 чиновников. Но количество руководящих должностей сократилось с 8 до 7.

Напомним, что в начале апреля 2024 года руководитель депарха Ирина Гаак ушла в декрет (1 июня в семье родился сын). На период ее отпуска по уходу за ребенком обязанности директора депархитектуры исполняет первый заместитель Татьяна Фролова.

Директор департамента архитектуры Омска Ирина Гаак сообщила о пополнении в семье
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#Юлия Истомина#Омск#Чиновники#Администрация#Новости#Сокращение#Постановление#Департамент архитектуры#Заместитель#Татьяна Фролова#Администрация Омска#Заместитель директора
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