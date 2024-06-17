Минус один. В омском департаменте архитектуры упраздняют должность главного инженера

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В штатное расписание департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска решили внести изменения. Соответствующий документ 11 июня уже подписал мэр Сергей Шелест.
В депархитектуры сокращают должность заместителя директора департамента, главного инженера. В настоящий момент ее занимает Татьяна Вагина. Таким образом у главы департамента остается трое замов — первый заместитель, заместитель, который по совместительству является главным архитектором Омска и простой заместитель, а также три советника.
В новом варианте в департаменте числится 148 работников, из них 147 чиновников. Но количество руководящих должностей сократилось с 8 до 7.
Напомним, что в начале апреля 2024 года руководитель депарха Ирина Гаак ушла в декрет (1 июня в семье родился сын). На период ее отпуска по уходу за ребенком обязанности директора депархитектуры исполняет первый заместитель Татьяна Фролова.