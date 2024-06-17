Минус один. В омском департаменте архитектуры упраздняют должность главного инженера

В депархитектуры сокращают должность заместителя директора департамента, главного инженера. В настоящий момент ее занимает Татьяна Вагина. Таким образом у главы департамента остается трое замов — первый заместитель, заместитель, который по совместительству является главным архитектором Омска и простой заместитель, а также три советника.