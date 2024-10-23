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Заместитель

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2024
Омич Дмитрий Зярко вступил в должность первого заместителя мэра Томска
23 октября, 12:27
Администрацию Москаленского поселения в Омской области возглавил Константин Герлиц
20 октября, 13:20
На повышение после выговора. В омском депархитектуры назначили нового замдиректора
19 сентября, 06:20
Первый замминистра внутренней политики Омской области Киселев вновь занял свой пост
9 августа, 08:04
Ранее работала помощником. В омском минприроды произошло громкое назначение
5 августа, 07:21
Минус один. В омском департаменте архитектуры упраздняют должность главного инженера
17 июня, 07:26
В статусе и. о. После отставки Наркевича омский минздрав возглавит его первый зам
15 июня, 05:38
Выбор есть. Мэр Омска Шелест определил, кто будет заменять его во время отпуска
15 июня, 05:05
Пошел на повышение. У омского министра здравоохранения появился новый заместитель
22 апреля, 06:07
С испытательным на три месяца. У омского министра строительства появился новый зам
4 апреля, 03:22
От 65 до 140 тысяч. Омичам рассказали, сколько платят руководителям детских лагерей
22 марта, 03:07
Пошел на повышение. В омском минрегполитики назначили нового заместителя
19 января, 05:30
Землячка министра. Замом Наркевича в омском минздраве стала чиновница из Красноярска
11 января, 14:46
2023
Бывший омский чиновник Владимир Радул официально стал заместителем мэра Томска
Соответствующий указ Дмитрий Махиня подписал сегодня, 13 декабря.
13 декабря 2023, 09:08
Два из четырех. В Омской области переназначили заместителей министра образования
С чиновниками заключили контракты сроком на один год.
2 декабря 2023, 11:04
Один выбыл. В омском правительстве переназначили заместителей для трех министров
27 ноября 2023, 11:14
С испытательным сроком. В Омской области утвердили двух замглавы омского минэнерго
Чиновники будут работать первые полгода на постах с испытательным сроком.
27 ноября 2023, 09:44
Вместо Колесника. Ольга Степанова стала первым заместителем главы омского минспорта
24 ноября 2023, 12:17
Руководитель аппарата мэра Омска Юрий Казаков стал заместителем Сергея Шелеста
4 октября 2023, 07:44
Депутаты Омского горсовета согласились изменить структуру городской администрации
27 сентября 2023, 08:35

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