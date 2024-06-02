Директор департамента архитектуры Омска Ирина Гаак сообщила о пополнении в семье

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В своем сообщении Ирина Гаак, ставшая мамой во второй раз, отметила, что теперь для нее праздник 1 июня обрел новый смысл, став Днем рождения для малыша. Важное событие чиновница охарактеризовала просто:
«Счастье случилось!», — говорится в сообщении на странице Ирины Гаак.
Напомним, о своем выходе в декрет Ирина Гаак сообщила в начале апреля, поблагодарив сотрудников департамента за совместную работу и поддержку в течении почти что целого года — к обязанностям главы департамента чиновница приступила в мае 2023 года.