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Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

иллюстрация

Директор департамента архитектуры Омска Ирина Гаак сообщила о пополнении в семье

2 июня 2024, 07:56
Фото: 1MI
иллюстрация

Директор омского департамента архитектуры сообщила о рождении сына

Об этом глава департамента архитектуры и градостроительства рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В своем сообщении Ирина Гаак, ставшая мамой во второй раз, отметила, что теперь для нее праздник 1 июня обрел новый смысл, став Днем рождения для малыша. Важное событие чиновница охарактеризовала просто:

«Счастье случилось!», — говорится в сообщении на странице Ирины Гаак.
Сообщение с новостью о рождении ребенкаСообщение с новостью о рождении ребенка
Сообщение с новостью о рождении ребенка
Фото: Страница Ирины Гаак в социальной сети «ВКонтакте»

Напомним, о своем выходе в декрет Ирина Гаак сообщила в начале апреля, поблагодарив сотрудников департамента за совместную работу и поддержку в течении почти что целого года — к обязанностям главы департамента чиновница приступила в мае 2023 года.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Ирина Гаак ушла в декрет
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#Илья Скобин#Омск#День рождения#Семья#Новости#Декрет#Департамент архитектуры#Ирина Гаак#Счастье
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