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Posted Вчера, 13:56

Published Вчера, 13:56

Modified Вчера, 13:58

Updated Вчера, 13:58

Директор омского департамента архитектуры и градостроительства ушла в декрет

Директор департамента архитектуры и градостроительства Ирина Гаак ушла в декрет

8 апреля 2024, 13:56
Фото: Соцсети Ирины Гаак

Директор омского департамента архитектуры и градостроительства ушла в декрет

Ирина Гаак рассказала о скором пополнении в семье в своих соцсетях и поблагодарила коллег за поддержку и сотрудничество на профессиональном пути.

Директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска Ирина Гаак рассказала об уходе в декретный отпуск, информация появилась на ее странице в соцсети.

В публикации Ирина Гаак обратилась к коллегам и поблагодарила их за поддержку и сотрудничество на общем профессиональном пути.

«Мои дорогие коллеги тепло и трогательно проводили меня в декретный отпуск. Вот уже совсем скоро я стану во второй раз мамой. Мне будет очень не хватать нашей команды, своего дружного коллектива и любимой работы»

Напомним, что Ирина Гаак заняла пост главы депархитектуры и градостроительства в начале мая прошлого года.

Новым директором департамента архитектуры омской мэрии стала Ирина Гаак
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#Омск#Омская область#Новости#Департамент архитектуры#Беременность#Департамент#Департамент архитектуры и градостроительства#Анастасия Баянова
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