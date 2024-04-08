Директор департамента архитектуры и градостроительства Ирина Гаак ушла в декрет

Posted Вчера, 13:56
Published Вчера, 13:56
Modified Вчера, 13:58
Updated Вчера, 13:58
Директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска Ирина Гаак рассказала об уходе в декретный отпуск, информация появилась на ее странице в соцсети.
В публикации Ирина Гаак обратилась к коллегам и поблагодарила их за поддержку и сотрудничество на общем профессиональном пути.
«Мои дорогие коллеги тепло и трогательно проводили меня в декретный отпуск. Вот уже совсем скоро я стану во второй раз мамой. Мне будет очень не хватать нашей команды, своего дружного коллектива и любимой работы»
Напомним, что Ирина Гаак заняла пост главы депархитектуры и градостроительства в начале мая прошлого года.