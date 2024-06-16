Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП на трассе «Тюмень-Омск»

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
В пресс-центре областной Прокуратуры сообщили об установлении надзора за ходом проверки и расследования серьезной аварии на автодороге Р-402 «Тюмень-Омск». По последним данным, водитель тягача, «выскочившего» на встречную полосу, стал фигурантом уголовного дела — мужчину подозревают в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, что стало причиной смерти двух и более человек.
В «легковушке», попавшей под лобовой удар многотонного грузовика, находилась семья из Нефтеюганска: супруги и их 14-летняя дочь — пережить столкновение им не удалось.
В настоящий момент материалы предварительной проверки направлены на экспертизу: при осмотре покрытия дороги, дефектов, которые могли стать причиной ДТП, не было выявлено.
Напомним, ранее стало известно, что тягач Dongfeng оказался на «встречке» из-за уклонения от остановившегося впереди большегруза: