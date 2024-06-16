Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП на трассе «Тюмень-Омск»

В пресс-центре областной Прокуратуры сообщили об установлении надзора за ходом проверки и расследования серьезной аварии на автодороге Р-402 «Тюмень-Омск». По последним данным, водитель тягача, «выскочившего» на встречную полосу, стал фигурантом уголовного дела — мужчину подозревают в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, что стало причиной смерти двух и более человек.