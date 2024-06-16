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Фото с места трагедии

Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП на трассе «Тюмень-Омск»

16 июня 2024, 08:48
Фото: Пресс-служба Прокуратуры Омской области
Фото с места трагедии

Прокуратура проконтролирует ход расследования ДТП на трассе «Тюмень-Омск»

Расследование уголовного дела в отношении 49-летнего водителя, допустившего аварийную ситуацию, пройдет под надзором Прокуратуры Омской области.

В пресс-центре областной Прокуратуры сообщили об установлении надзора за ходом проверки и расследования серьезной аварии на автодороге Р-402 «Тюмень-Омск». По последним данным, водитель тягача, «выскочившего» на встречную полосу, стал фигурантом уголовного дела — мужчину подозревают в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, что стало причиной смерти двух и более человек.

В «легковушке», попавшей под лобовой удар многотонного грузовика, находилась семья из Нефтеюганска: супруги и их 14-летняя дочь — пережить столкновение им не удалось.

В настоящий момент материалы предварительной проверки направлены на экспертизу: при осмотре покрытия дороги, дефектов, которые могли стать причиной ДТП, не было выявлено.

Напомним, ранее стало известно, что тягач Dongfeng оказался на «встречке» из-за уклонения от остановившегося впереди большегруза:

Водитель фуры, снесшей легковушку на омской «трассе смерти», стал фигурантом дела
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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омская область#Прокуратура#ПДД#Авария#Уголовное дело#Новости#Экспертиза#Большегруз#Трасса смерти#Тюмень-Омск
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